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Politico: США расширили для ВСУ зону ударов американским оружием по России

Яна Ставская
20 июня 2024, 23:35
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Политика недопущения дальних ударов по территории России "не изменилась".
Салливан, ВСУ
Салливан уточнил разрешение США бить ВСУ своим оружием по территории России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 ОГШБр

США позволили ВСУ наносить американским оружием ответный удар по силам оккупантов, атакующим их с приграничных территорий РФ. Разрешение касается не только ударов по граничащим с Харьковской областью участкам РФ, но и других приграничных регионов страны-агрессора, откуда ведется обстрел или где наступает российская армия, говорится в материале Politico.

При этом в Вашингтоне подчеркивают, что в целом политику по ударам оружием США вглубь России не изменили.

Примечательно, что зону поражения американским вооружением Штаты расширили всего через несколько недель после того, как вообще дали Киеву соответствующее разрешение использовать переданное оружие против российских районов, граничащих с Харьковской областью.

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Издание также цитирует самого советника Байдена Джейка Салливана, накануне уточнившего, что разрешение касается любого приграничного участка России, откуда идут оккупанты, чтобы попытаться захватить больше украинской территории.

Politico связывает решение Белого дома с недавними отчетами, что Россия может попытаться наступать в сторону Сумской области.

"Если это произойдет, политика (Администрации Байдена по использованию оружия США, - Главред) будет применяться и там. Дело не в географии, дело в здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, имеет смысл только позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по ней с другой стороны границы", - цитирует СМИ слова Салливана.

Кто такой Джейк Салливан

Джейкоб Салливан — американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013—2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.

23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени — за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Удары по россиянам в России - главное

США вслед за странами Европы разрешили Украине бить по территории России своим оружием. Правда, эти атаки ограничиваются только приграничными регионами РФ, откуда оккупанты ведут обстрел Харькова и наступают на Украину.

Согласно данным СМИ, ВСУ атаковали позиции российских оккупантов в первые часы после получения соответствующего разрешения от Вашингтона.

По последней информации, Украина уже начала использовать против захватчиков, в частности, установки HIMARS. Главред раскрыл впечатляющие потери россиян после прилетов американских снарядов.

Тем не менее Украина будет просить Запад увеличить радиус ударов по России переданным ВСУ оружием, что подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Белом доме подтвердили, что это позволило ВСУ приостановить продвижение российских оккупантов на Харьковщине.

"Импульс этой операции (России, - Главред) в Харьковской области застопорился. Сейчас Харьков все еще находится под угрозой, но россияне не смогли добиться существенного прогресса в последние дни в этом районе, и Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в удержании линии и отражении агрессивных российских сил", - подчеркнул советник Байдена Джейк Салливан.

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