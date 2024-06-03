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Украина будет просить Запад увеличить радиус ударов по России: все подробности

Яна Ставская
3 июня 2024, 18:35обновлено 3 июня, 19:26
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Украина ценит принятое Западом решение, но этого недостаточно для обороны.
HIMARS, украинские военные
HIMARS уже используют по территории России / Википедия, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Украина будет просить Запад увеличить радиус ударов по России переданным ВСУ оружием, подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.

Кулеба назвал решение Запада одобрить удары его оружием по территории РФ "очень важным и ожидаемым шагом в правильном направлении", но этого все еще недостаточно.

"У него (решения, - Главред) есть свои правила, которые нужно соблюдать. Если коротко, мы ценим принятое решение и мы продолжим работать с нашими партнерами по расширению зоны применения. Почему они наложили эти ограничения, я не знаю. Но это большое решение, и мы должны уважать это и приветствовать", - ответил Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что в течение последних двух лет "сначала идут маленькие решения, но потом они развиваются в большие решения", и заверил, что Украина будет работать над этим.

Украина начала использовать западное оружие по России - главное

Накануне США вслед за странами Европы позволили Украине бить по территории России своим оружием. Правда, эти атаки ограничиваются только приграничными регионами РФ, откуда оккупанты ведут обстрелы Харькова и наступают на Украину.

Согласно данным СМИ, ВСУ атаковали позиции росийских оккупантов в первые часы после получения соответствующего разрешения от Вашингтона.

По последней информации, Украина уже начала использовать против захватчиков, в частности, установки HIMARS. Главред раскрыл впечатляющие потери россиян после прилетов американских снарядов.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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