Удары по России польским оружием: в Варшаве сделали важное заявление

Заместитель министра обороны Польши отметил, что Украина имеет право воевать против РФ и наносить удары по ее территории оружием, которое получает от Варшавы.

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В Польше выразили четкую позицию по ударам по России польским оружием / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, СтратКом ВСУ

Польша не будет устанавливать ограничений по использованию Украиной предоставленного Варшавой оружия для ударов по военным целям на территории России. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает Polskie Radio.

Цезарий Томчик в Брюсселе отметил право Украины использовать западное оружие для ударов по объектам на территории Российской Федерации. Он также подчеркнул, что не должно быть ограничений в использовании военной техники, предоставляемой Украине, признав, что лишь несколько стран разделяют подобную позицию.

"Безусловно, ситуация выглядит так, что Россия сегодня делает то, что хочет, а Украина каким-то образом ограничивается некоторыми странами, и это должно прекратиться. Польская позиция четкая - Украина должна иметь возможность воевать с тем оборудованием, которое она получает, Польша не имеет никаких возражений в этом вопросе. Более того, мы также просим на подобных встречах, чтобы этих ограничений не было", - отметил Цезари Томчик. видео дня

Впоследствии в эфире польского Radio Zet он продолжил свое мнение и подчеркнул, что Украина должна иметь право воевать так, как она сама захочет.

"Украина подверглась жестокому нападению со стороны России, поэтому она имеет право защищаться. В свою очередь мы являемся страной, которая решила ей в этом помогать <...> Я считаю, что остальные западные союзники так же должны снять подобные ограничения", - высказался Томчик.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по России западным оружием - позиция стран НАТО

Представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что США "не поощряют" удары западным вооружением по целям за пределами территории Украины.

Запад требует, чтобы оружие НАТО не использовалось на территории РФ или над ней, что создает сложности для ВСУ, особенно в контексте битвы за Харьков. США и Германия даже угрожали Украине прекратить поставки ракет, если она будет использовать их для ударов по России. Об этом информирует Bild.

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории России. На сайте Альянса опубликован текст соответствующей декларации.

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