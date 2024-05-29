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США будут участвовать в Саммите мира по Украине: в Белом доме раскрыли детали

Юрий Берендий
29 мая 2024, 09:01
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В Белом доме отметили, что поддержка усилий Украины в противостоянии российской агрессии остается приоритетом для Соединенных Штатов Америки.
США будут участвовать в Саммите мира по Украине: в Белом доме раскрыли детали
В Белом доме ответили поедет ли Байден на Саммит мира / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Телеграм канал Андрея Ермака

США будут представлены и примут участие в Глобальном саммите мира по Украине, который пройдет в июне в Швейцарии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает "Голос Америки". В то же время она воздержалась от ответа на вопрос кто именно будет представлять США на Саммите мира и, прибудет ли президент США Джо Байден на это мероприятие.

"Как вы знаете, мы принимали активное участие в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены в этом будущем саммите", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

На вопрос журналиста о том, будет ли сам президент США Джо Байден присутствовать на саммите, она ответила, что "не имеет более подробной информации, которую может предоставить".

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По словам Карин Жан-Пьер, как и до этого саммита, приоритетом для США остается продолжение поддержки усилий Украины.

"Для нас важно продолжать убеждаться, что Украина имеет все возможности, необходимые для защиты, а также для обеспечения справедливого и прочного мира".

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула важность оперативной поддержки Украины, которая вынуждена защищаться от атак, подобных обстрелам Харькова, который состоялся на выходных.

"Вы видели, что произошло в Харькове в эти выходные. Это важно отметить. Два десятка людей были убиты. Это просто ужасно. Вот почему мы продолжаем оказывать помощь и увеличивать ее. В пятницу мы только что анонсировали очередную помощь Украине. Именно так быстро мы пытаемся предоставить эту помощь", - резюмировала она.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Что известно о Саммите мира в Швейцарии - последние заявления Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ боится проведения Глобального саммита мира, который планируется в Швейцарии, поскольку Путин не ожидал такого большого количества участников.

Зеленский также критически оценил возможность отсутствия президента США Джо Байдена на Саммите мира, назвав это "не очень сильным решением", которое получит одобрение диктатора Владимира Путина.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Саммит мира станет первой площадкой для завершения войны в Украине, а формат встречи лидеров может быть изменен в будущем.

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