Оккупанты устроили четыре механизированные атаки в Донецкой области: в ISW назвали цель РФ

Оккупанты не достигли значительных успехов, но, вероятно, проверяли реакцию Украины после боев в Харьковской области.

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РФ провела атаки на четырех направлениях на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупационные войска осуществили четыре механизированные атаки силами ротных и меньших подразделений на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области. Оккупанты не достигли значительных успехов, но, вероятно, проверяли реакцию Украины после боев в Харьковской области. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Как отмечают эксперты ISW, на видеозаписях, опубликованных 27 и 28 мая, видно, что российские войска проводят усиленные взводные механизированные атаки:

к востоку от Часового Яра;

к востоку от Новопокровского;

возле Новомихайловки;

в Старомайорском.

Российские войска лишь незначительно продвинулись в атаках к востоку от Новопокровского и Старомайорского и не осуществили подтвержденных продвижений вблизи Часового Яра или Новомихайловки. В последние дни российские войска уменьшили темп атак и продвижения на севере Харьковской области и увеличили темп атак в направлении Покровска.

видео дня

Аналитики института отметили, что эти российские механизированные атаки - по одной на каждой из четырех нынешних операционных осей России - ограничены по сравнению с предыдущими.

Атаки 27 и 28 мая, вероятно, имели целью оценить реакцию украинских сил и их обороноспособность на Донецком направлении.

Недавние российские наступательные действия на севере Харьковской области, вероятно, имели целью воспользоваться нехваткой у Украины живой силы и техники до того, как ожидаемая западная военная помощь прибудет на фронт.

Российские войска, вероятно, имели целью проверить есть ли слабые места на линии фронта в Донецкой области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

РФ имеет частичный успех на Покровском направлении - Генштаб

В вечерней сводке Генштаба ВСУ говорится, что российские войска интенсивно атакуют украинских защитников на Покровском направлении.

Оккупанты совершили 25 штурмов, на отдельных участках враг имеет частичный успех.

Отмечается также, ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления.

Война в Украине - последние новости

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Силам обороны Украины удалось стабилизировать новый фронт на северо-востоке Харьковской области, где Россия атаковала в начале этого месяца. Однако Россия готовится к новому наступлению и планирует перебросить еще 200-300 тысяч военных в Украину.

Российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек" для ударов по городу Волчанск в Харьковской области. В то же время оккупанты "полностью завязли" в уличных боях. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Военный аналитик Александр Коваленко рассказал, что подразделения ВСУ могли расширить плацдарм под Крынками в Херсонской области.

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