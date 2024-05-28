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Стягивают еще 300 тысяч солдат: РФ хочет открыть новый фронт в Украине - Умеров

Юрий Берендий
28 мая 2024, 18:47
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Российские оккупанты планируют перебросить в Украину еще 300 тысяч военнослужащих для проведения новой волны наступления, заявил Рустем Умеров.
Стягивают еще 300 тысяч солдат: РФ хочет открыть новый фронт в Украине - Умеров
Умеров назвал направление нового наступления РФ на территорию Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Силам обороны Украины удалось стабилизировать новый фронт на северо-востоке Харьковской области, где Россия атаковала в начале этого месяца. Однако Россия готовится к новому наступлению и планирует перебросить еще 200-300 тысяч военных в Украину. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Reuters.

"Их цель - открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою живую силу, огневую мощь против нас, они продолжают выполнять свою цель - уничтожить нацию", - сказал он.

Министр обороны отметил, что Украине нужно больше оружия и огневой мощи, чтобы сломать планы российских оккупантов и не позволить им продвинуться вглубь страны.

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"Время имеет решающее значение, и для того, чтобы отразить атаки, нам нужно вовремя осуществлять (поставки - ред.)", - сказал Умеров.

Умеров заявил, что около 1,2 миллиона человек обновили свои военные данные онлайн, как требует законодательство, чтобы способствовать призыву, однако не уточнил, сколько человек правительство планирует мобилизовать.

Отмечается, что военные аналитики оценивают количество украинских военнослужащих, включая силовиков и правоохранителей, в более чем миллион человек.

Умеров заявил, что Россия собрала в Украине и вблизи ее границ 500 000 военнослужащих и планирует добавить еще 200-300 тысяч.

Кроме того, он отметил, что противник ежедневно атакует Украину 300 самолетами и вертолетами.

По его словам, главной военной задачей на ближайшие месяцы для Украины будет удержание своих оборонительных рубежей и подавление врага, одновременно усиливая военные возможности в воздухе, на море и на суше.

Умеров выразил надежду, что истребители F-16 будут доставлены "очень и очень скоро".

"На данном этапе мы сосредоточены на подготовке нашего персонала ... пилотов, мы сосредоточены на инфраструктуре, мы сосредоточены на привлечении эксплуатационных и ремонтных бригад, и мы работаем над модернизацией или привлечением большего количества платформ", - резюмировал министр обороны Украины.

Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Мобилизация в России - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия избегает мобилизации и старается обеспечить потребности в своей оккупационной армии за счет контрактников. Однако количество контрактников в РФ уже на грани исчерпания, поэтому человеческие ресурсы ограничены, по крайней мере, пока нет новой волны мобилизации. Такое мнение высказал социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман.

Он добавил, что Кремль не ценит жизнь российских солдат. Власть "дорого покупает" контрактников и использует их в "мясных штурмах", будто они ничего не стоят

Российские оккупанты используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек" для ударов по городу Волчанск в Харьковской области. Однако они "полностью застряли" в уличных боях, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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война в Украине мобилизация в армию Россия Рустем Умеров
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