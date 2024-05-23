"Путину было неприятно": Эйдман описал проблемы в армии РФ

Кремль пытается закрыть потребности в оккупационной армии за счет контрактников, но контрактники в России быстро заканчиваются.

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Эйдман описал проблемы в армии РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua, Facebook Игорь Эйдман

Страна-агрессор Россия не хочет проводить мобилизацию и пытается закрыть потребности в российском оккупационном войске с помощью контрактников. Но контрактники в РФ уже заканчиваются, поэтому человеческие ресурсы в России ограничены, по крайней мере пока нет новой волны мобилизации.

Такое мнение высказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман в интервью Главреду. По его словам тезис о том, что РФ имеет "неограниченный человеческий ресурс" - это миф.

"Это абсолютный миф. Мы видим, что российские власти не хотят идти на мобилизацию и пытаются покупать контрактников. И контрактники у Кремля быстро расходуются. Они уже заканчиваются", - сказал Эйдман. видео дня

По его словам, на новую волну мобилизации российские власти идти не хотят, потому что это фрустрирует общество, и российское население начинает бежать из страны.

"Конечно, к массовым протестам это не приведет, но в 2022 году мы видели, как российское население массово бежало из страны, что ударило и по экономике, и по ситуации в обществе. Самому путинскому режиму было достаточно неприятно тогда, поэтому на следующую волну он идти не хочет. Поэтому человеческие ресурсы России, по крайней мере, пока нет новой волны мобилизации, очень ограничены. И ограничены они контрактниками", - отметил Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Мобилизация в России - последние новости

Ранее сообщалось, что Россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч военнослужащих до 1 июня. Подготовка в России очень короткая, поэтому стране-агрессору может понадобиться примерно месяц, чтобы набрать такой объем людей, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Также ранее глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что РФ может мобилизовать 250-300 тыс. человек, и сказал, когда они могут появиться на фронте. Даже если России удастся собрать большое количество военных, потребуется время для их обучения и обеспечения, отметил Сергей Кузан.

Напомним, ранее сообщалось, что у Путина придумали способ избежать мобилизации - в Bloomberg узнали детали. Агрессорка Россия хочет в 2024 году набрать еще 300 тысяч оккупантов для войны против Украины, сказал один из кремлевских аналитиков Руслан Пухов.

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