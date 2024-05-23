Путин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – Эйдман

Колоссальные потери армии РФ в Украине не заставят россиян прозреть и выступить против войны, это станет возможным лишь при одном условии, считает Игорь Эйдман.

https://glavred.info/interview/putin-mozhet-polozhit-v-voyne-hot-1-2-mln-grazhdan-rf-no-rossiyane-protestovat-ne-budut-eydman-10566932.html Ссылка скопирована

Ни 500 тысяч, ни миллион убитых российских оккупантов не заставят Путина остановиться, а россиян протестовать – Эйдман / Главред

Судя по динамике уничтожения Силами обороны Украины российских оккупантов, уже в ближайшие дни потери Российской Федерации в войне против Украины составят полмиллиона убитыми. Такие данные подает Генштаб ВСУ. Эта цифра давно превзошла потери России в Чеченских войнах и Союза в Афганистане. Такова цена амбиций российского диктатора Путина и сомнительного успеха российских оккупантов на поле боя.

Тем не менее, такое количество перемалываемых в мясорубке войны граждан РФ ни Кремль не останавливает, ни самих россиян не заставляет взбунтоваться против войны в Украине, и они покорно идут на убой, а их женщины покорно получают с украинских фронтов "грузы 200".

В интервью Главреду социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал, сколько россиян Путин готов угробить в войне с Украиной, какое количество унчичтоженных российских военнослужащих заставит воспротивиться этой бойне российский народ, а также почему слова о неограниченном человеческом ресурсе РФ – это миф.

видео дня

Сколько еще миллионов россиян Путин может положить в Украине без последствий для себя? Где та цифра, которая заставит россиян взбунтоваться и сказать, что цена для России слишком велика в этой войне?

Такой цифры не существует. Основная масса россиян контролируется властью через пропаганду и насилие. И пока у власти в руках эти инструменты, что бы ни происходило, эта масса не выйдет из повиновения.

Потому погибнет в Украине 500 тысяч человек или миллион, или два, ничего не изменится. Если бы в демократической стране с независимым общественным мнением и с рационально мыслящим населением (а не подконтрольным, как стадо, власти) погибло сто человек, власть бы снесли. Но Россия – это, к сожалению, не тот случай.

Потому не надо надеяться на то, что от определенного количества жертв россияне прозреют. Это может случиться только в случае ослабления федерального центра, инструментов насилия, пропаганды и централизации, как это было во времена путча Пригожина и всей этой движухи, которую тот развернул. Тогда инструменты насилия были децентрализованы: только часть их была в руках Кремля, а часть – в руках Пригожина. И вот тогда общественное мнение начало раскачиваться и идти в сторону едва ли не поддержки путчистов.

Сейчас такого нет. Сейчас все монополизировано, все в руках Кремля.

А как же женские протесты – матерей и жен? Неужели женщины в России смогут бесконечно терпеть похоронки?

Большинство матерей и жен боятся выступать с протестом. Протестуют единицы. Пока инструменты жесткого тотального насилия в руках государства, и оно их контролирует, ожидать каких-либо бурных демонстрации и протестов не стоит.

Антивоенные движения разворачиваются всегда в демократических странах, например, в США во время войны во Вьетнаме. Да, были какие-то репрессии против активистов, но большинство людей, выступавших против войны во Вьетнаме, никак не пострадало. Они не думали о том, что их моментально посадят.

В России ситуация иная: там антивоенных активистов моментально сажают в тюрьму.

Глядя на "мясные штурмы" российских войск, которые мы часто наблюдаем на украинском фронте, какой вывод можно сделать о том, насколько российское государство и военно-политическое руководство РФ ценит жизнь российского гражданина, в данном случае – своего военнослужащего?

Совершенно не ценит. Это не только аморально, а еще и контрпродуктивно, с точки зрения экономической политики. Потому что сейчас российское государство покупает за дорого контрактников, а расходует их так, будто они ничего не стоят.

Кстати, я думаю, одна из причин, почему вместо Шойгу назначили Белоусова, экономиста, состоит именно в том, что Кремль решил более экономично подходить к практике смертоубийства и лучше считать деньги в ходе войны, в том числе лучше считать те деньги, которые тратятся на контрактников, которые быстро превращаются в груду мяса.

Неограниченный людской ресурс Российской Федерации, мобилизационный ресурс – это объективная реальность или миф? Да, мобресурс России, безусловно, больше, чем у Украины, но действительно ли он неограничен?

Это абсолютный миф. Мы видим, что российские власти не хотят идти на мобилизацию и стараются покупать контрактников. И контрактники у Кремля быстро расходуются. Они уже заканчиваются. На новую волну мобилизации российская власть идти не хочет, потому что это фрустрирует общество, и население начинает бежать из страны. Конечно, к массовым протестам это не приведет, но в 2022 году мы видели, как российское население массово бежало из страны, что ударило и по экономике, и по ситуации в обществе. Самому путинскому режиму было довольно неприятно тогда, потому на следующую волну он идти не хочет.

Так что людские ресурсы России, по крайней мере, пока нет новой волны мобилизации, очень ограничены. И ограничены они контрактниками.

С 1 ноября 2024 года в РФ заработает реестр воинского учета. И, насколько я понимаю, после вручения повестки будет вводиться запрет для военнообязанного на выезд из России. Как вы считаете, такое предстоящее новшество побудит российских мужчин призывного возраста активнее уезжать из страны в ближайшие месяцы, пока это возможно, дабы не пополнить статистику погибших в Украине российских оккупантов?

Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Сейчас в России есть некоторое ощущение нормализации ситуации, и там не представляют, что все может радикально измениться в любой момент. Поэтому до начала новой волны мобилизации никакого массового бегства из России не будет. Кто-то уедет, но не массово.

Ради чего в Украине погибло полмиллиона россиян?

Впустую, зазря. Более того, перед гибелью они еще и замазали себя невинной кровью украинского народа, который они любят называть "братским". Они совершили отвратительное предательство и преступление против Украины, после чего бесславно закончили свои дни.

Уверен, что в России не будет никакого культа героев. Это будет презренная война. Те, кто ее развязал, будут прокляты, в том числе и в самой России. А те, кто в ней участвовал, не получат даже малейшего авторитета и уважения.

Путин же хочет из этих людей создать новую российскую элиту…

Это очередной бред, потому что для этой войны Россия набирает самый шлак, людей с социального дна, уголовников из лагерей и прочих. Такие не то что элитой не становятся, они, вернувшись в Россию с войны, начинают совершать новые кровавые и насильственные преступления. Затем они опять отправляются воевать, после чего, если повезет, снова возвращаются и убивают в России. Так Путин создает круговорот убийств.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) – социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред