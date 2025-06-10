США сократят Украине помощь, потому что "имеют другой взгляд" на войну: заявление Гегсета

Соединенные Штаты будут выделять Украине меньше средств на помощь, потому что администрация президента Дональда Трампа "имеет другой взгляд на этот конфликт".

https://glavred.info/ukraine/ssha-sokratyat-ukraine-pomoshch-potomu-chto-imeyut-drugoy-vzglyad-na-voynu-zayavlenie-gegseta-10672337.html Ссылка скопирована

США сократят бюджет для поставок вооружений в Украину в 2026-м/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, US Army, скрин из видео

Кратко:

В Пентагоне заявили, что США сократят бюджет для поставок вооружений в Украину в 2026-м

Причиной является то, что администрация Трампа "имеет другой взгляд на этот конфликт"

США хотят "мирного урегулирования путем переговоров"

Соединенные Штаты Америки будут выделять меньше средств на помощь Украине, потому что администрация президента Дональда Трампа "имеет другой взгляд на этот конфликт".

Об этом заявил глава Пентагона Пит Гегсет, пишут The Washington Post и The Independent. По его словам, администрация Трампа хочет "мирного урегулирования путем переговоров".

видео дня

"Это сокращение в этом бюджете. Как вы знаете, эта администрация имеет совершенно другой взгляд на этот конфликт (войну РФ против Украины, - ред.). Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров в интересах обеих сторон и нашей страны, особенно с учетом всех конкурирующих интересов по всему миру", - заявил Гегсет.

Он сказал, что в бюджете на 2026 год может быть выделено меньше средств на помощь Киеву, чем в предыдущие годы. Однако подробностей он не озвучил.

"Я не думаю, что слово "победа" было четко определено, как и путь к ней, и, как следствие, путь к миру, который остановит убийства и резню - это то, в чем президент Трамп очень заинтересован", - сказал глава Пентагона.

Дональд Трамп и война в Украине - последние новости

Ранее Трамп сделал скандальное заявление об ударах РФ по Украине. Трамп высказал мнение, что Украина якобы сама спровоцировала российские удары.

Напомним, Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ. Трамп отметил, что сенаторы в вопросе санкций против России оставляют окончательное решение за ним.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне. Зеленский критикует непоследовательность заявлений Трампа относительно давления на Путина и подчеркивает серьезность ситуации в Украине.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред