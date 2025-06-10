В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии РФ - партизаны

Кратко:
- В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии России
- Они направлялись на море, но так и не доехали
- Партизаны отмечают, что российские офицеры могли просто сбежать, чтобы на идти на войну
В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии страны-агрессора России.
Нескольких офицеров и сержантов из 70-го мотострелкового полка вооруженных сил РФ, которые пропали без вести, сейчас ищут. Об этом сообщили крымские партизаны.
Отмечается, что российские военные направлялись на море, но так и не доехали.
Согласно данным партизан, некоторые из этих "пропавших" российских оккупантов могли просто сбежать, чтобы избежать участия в боевых действиях.
Также они предполагают, что таким образом могли сработать партизаны, которые могли "убрать" российских захватчиков.
Ситуация на фронте в Украине - последние новости
Ранее Главред рассказывал о тревожном прогнозе британского генерала о наступлении РФ и риске окружения Сум. Российские силы могут захватывать отдельные населенные пункты и участки территории, считает Чип Чепмен.
Также ранее сообщалось об обострении на Днепропетровщине - военный рассказал о реальном положении на фронте. Российские войска продолжают наступать на Днепропетровщину, используя численное преимущество в живой силе.
Напомним, россияне продвинулись в двух областях Украины - в DeepState назвали направления. Враг сумел продвинуться в Сумском районе Сумской области и в Пологовском районе Запорожской области.
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Что за город Бердянск?
Бердянск — город на юге Запорожской области Украины, административный центр Бердянского района и Бердянской городской общины, крупный торговый порт и популярный морской, климатический и грязевой курорт. С 28 февраля 2022 года находится под российской оккупацией, сообщает "Википедия".
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