Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии РФ - партизаны

Алёна Воронина
10 июня 2025, 17:38
458
Российские военные направлялись на море, но так и не доехали. Сейчас их разыскивают.
Карта Бердянска, армия рф
В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии РФ/ коллаж: Главред, фото: Викимедиа, скрин с DeepState

Кратко:

  • В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии России
  • Они направлялись на море, но так и не доехали
  • Партизаны отмечают, что российские офицеры могли просто сбежать, чтобы на идти на войну

В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии страны-агрессора России.

Нескольких офицеров и сержантов из 70-го мотострелкового полка вооруженных сил РФ, которые пропали без вести, сейчас ищут. Об этом сообщили крымские партизаны.

видео дня

Отмечается, что российские военные направлялись на море, но так и не доехали.

Согласно данным партизан, некоторые из этих "пропавших" российских оккупантов могли просто сбежать, чтобы избежать участия в боевых действиях.

Также они предполагают, что таким образом могли сработать партизаны, которые могли "убрать" российских захватчиков.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал о тревожном прогнозе британского генерала о наступлении РФ и риске окружения Сум. Российские силы могут захватывать отдельные населенные пункты и участки территории, считает Чип Чепмен.

Также ранее сообщалось об обострении на Днепропетровщине - военный рассказал о реальном положении на фронте. Российские войска продолжают наступать на Днепропетровщину, используя численное преимущество в живой силе.

Напомним, россияне продвинулись в двух областях Украины - в DeepState назвали направления. Враг сумел продвинуться в Сумском районе Сумской области и в Пологовском районе Запорожской области.

Читайте также:

Что за город Бердянск?

Бердянск — город на юге Запорожской области Украины, административный центр Бердянского района и Бердянской городской общины, крупный торговый порт и популярный морской, климатический и грязевой курорт. С 28 февраля 2022 года находится под российской оккупацией, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Бердянск Запорожская область новости Бердянска партизаны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

19:39Синоптик
"Он не является субъектом": у Зеленского объяснили роль Мединского на переговорах

"Он не является субъектом": у Зеленского объяснили роль Мединского на переговорах

18:42Война
Зеленский ввел новые санкции против РФ: в списке "Артек" и "Движение первых"

Зеленский ввел новые санкции против РФ: в списке "Артек" и "Движение первых"

18:22Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 11 июня: Тельцам - приятная неожиданность, Рыбам - счастье

Гороскоп на завтра 11 июня: Тельцам - приятная неожиданность, Рыбам - счастье

Киев в огне: табун "Шахедов" атакует столицу, звучат мощные взрывы

Киев в огне: табун "Шахедов" атакует столицу, звучат мощные взрывы

"Происходят интересные события": что известно об ударах новой украинской баллистикой

"Происходят интересные события": что известно об ударах новой украинской баллистикой

Тайная операция века: как украинские олигархи захватили власть в Москве

Тайная операция века: как украинские олигархи захватили власть в Москве

"Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну

"Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну

Последние новости

19:39

Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

19:37

Украина может перейти с гривны на евро: названы плюсы и минусы для украинцевВидео

19:34

"На 100 процентов": экс-участница дуэта Пара Нормальных раскрыла тайну личной жизниВидео

19:30

Что делать с постриженными волосами ребенка на Крестинах или на год: священник ответилВидео

19:25

Запутанная задача по ПДД: в каком порядке водители проедут перекрестокВидео

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакСпособность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист Новак
19:24

Принята обязательная эвакуация из 7 сел Харьковской области – список

18:42

"Он не является субъектом": у Зеленского объяснили роль Мединского на переговорах

18:38

"Не ко времени": экономист сказал, по кому ударит лимит в 100 тыс. грн на переводыВидео

18:22

Зеленский ввел новые санкции против РФ: в списке "Артек" и "Движение первых"

Реклама
17:59

Людей призвали не принимать горячий душ ежедневно: в чем причинаВидео

17:54

"Слава России": стало известно о чудовищных пытках украинских военных в плену РФ

17:40

Украина и Россия провели новый обмен пленными 10 июня - первые деталиФото

17:38

В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии РФ - партизаны

17:36

Почти 8 тыс. церковных организаций получат бронь для всех священников – ВСУ

17:33

Доллар и евро рванули вверх: каким будет курс валют с 11 июня

17:15

Жена Козловского показала, как их крошка-сын отрывается под "Пинаколаду"

17:04

Цены перевалили за 200 гривен: в Украине подорожала ранее доступная рыба

17:02

Для чего нужно отверстие под крышкой топливного бака в авто: знают единицы

17:01

"Осталось собрать еще 36 тысяч": украинские военные на Сумщине нуждаются в срочной помощиФото

16:50

"Киев в окружении": в ВСУ раскрыли новую тактику массированных ударов РФ

Реклама
16:44

Порошенко требует ракеты для ВСУ, но сам блокировал их производство — эксперт

16:42

"Это ультиматум": Зеленский раскрыл, что РФ заявила Украине в Стамбуле

16:38

Мир магии возвращается: в Киеве состоится шоу "ДивоVision 2" от самых известных украинских иллюзионистов

16:37

"Понимают не все": экономист назвал истинную причину перехода с копеек на "шаги"Видео

16:30

Что в Украине подорожает больше всего: экономист дал неутешительный прогнозВидео

16:30

"Сигнал силы и единства": Зеленского пригласили на три саммита

16:19

Главная ошибка большинства: как нарезать куриное филе, чтобы оно было нежнееВидео

16:07

Украинцев может удивить: экономист спрогнозировал курс гривны до конца 2025 года

15:57

Сколько еще будет продолжаться война: Зеленский сделал заявление и обратился к миру

15:40

"С вами не о чем говорить": Арестович заявил, что ненавидит украинцев

15:31

11 июня нельзя сплетничать и ссориться: какой церковный праздник

15:28

Дело не только в красоте: почему в СССР повсюду высаживали тополяВидео

15:27

Жирные пятна исчезнут с одежды за секунды с помощью одного средства: в чем секрет

15:26

"Использует войну в Украине и мое лицо для выборов": Зеленский обвинил Орбана

15:24

Передавал ли Израиль системы Patriot Украине - в СМИ раскрыли новые детали

15:05

Пенсионерам в 9 областях Украины назначат дополнительные выплаты - детали

14:46

Четыре пары знаков зодиака обречены на богатство: кто в списке счастливчиков

14:45

Красные линии прямые или изогнутые: невероятная оптическая иллюзия - ответ дадут единицы

14:37

Повышение пенсий и зарплат в Украине будет: что запланировало правительство

14:35

Patriot и не только: в МИД заинтриговали переговорами с США о закупке оружия

Реклама
14:28

Можно ли держать дома искусственные цветы: священник удивил ответомВидео

14:14

Грозовые дожди, шквалы и град: в каких областях ухудшится погода

14:11

Венгрия неоднократно пыталась вмешаться в украинские внутренние дела - Зеленский

14:10

"Эти знаки зодиака искупаются в деньгах": кому Полнолуние в июне принесет удачу

14:04

Экс-ВиаГра Миша Романова раскрыла причину расставания с советником Зеленского

13:54

Нашумевший рецепт вкуснейшего сала - тает во ртуВидео

13:44

Что на самом деле означает сигнал SOS: ответ удивит многих

13:44

Многих украинцев могут оштрафовать: какую регистрацию стоит проверить гражданам

13:31

Новые санкции против РФ: Зеленский раскрыл условие Запада насчет мобилизации

13:07

Подорожают ли коммунальные услуги до конца года: эксперт четко ответил

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять