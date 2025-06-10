В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии РФ - партизаны

Российские военные направлялись на море, но так и не доехали. Сейчас их разыскивают.

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В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии РФ/ коллаж: Главред, фото: Викимедиа, скрин с DeepState

Кратко:

В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии России

Они направлялись на море, но так и не доехали

Партизаны отмечают, что российские офицеры могли просто сбежать, чтобы на идти на войну

В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии страны-агрессора России.

Нескольких офицеров и сержантов из 70-го мотострелкового полка вооруженных сил РФ, которые пропали без вести, сейчас ищут. Об этом сообщили крымские партизаны.

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Отмечается, что российские военные направлялись на море, но так и не доехали.

Согласно данным партизан, некоторые из этих "пропавших" российских оккупантов могли просто сбежать, чтобы избежать участия в боевых действиях.

Также они предполагают, что таким образом могли сработать партизаны, которые могли "убрать" российских захватчиков.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал о тревожном прогнозе британского генерала о наступлении РФ и риске окружения Сум. Российские силы могут захватывать отдельные населенные пункты и участки территории, считает Чип Чепмен.

Также ранее сообщалось об обострении на Днепропетровщине - военный рассказал о реальном положении на фронте. Российские войска продолжают наступать на Днепропетровщину, используя численное преимущество в живой силе.

Напомним, россияне продвинулись в двух областях Украины - в DeepState назвали направления. Враг сумел продвинуться в Сумском районе Сумской области и в Пологовском районе Запорожской области.

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