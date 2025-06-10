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Жирные пятна исчезнут с одежды за секунды с помощью одного средства: в чем секрет

Алёна Воронина
10 июня 2025, 15:27
264
Если использовать одно простое средство, жирное пятно может быстро исчезнуть.
Жирное пятно, майонез, подсолнечное масло
Жирные пятна исчезнут с одежды за секунды с помощью одного средства/ коллаж: Главред, фото: Instagram, tutknow

Вы узнаете:

  • Как удалить жирные пятна на одежде
  • Как вывести жирное пятно в домашних условиях с помощью простого средства

Жирные пятна могут испортить одежду, ведь вывести их достаточно сложно. Но если отреагировать на появление пятна оперативно и сразу использовать различные методы, чтобы от него избавиться, то от загрязнения может не остаться даже следа.

Фанатка уборки Джорджия, более известная как Clean with Georgia в TikTok, рассказала о своем методе, как избавиться от жирных пятен на одежде с помощью одного простого средства, пишет express.co.uk.

видео дня

Она отметила, что этот метод точно понравится всем, кто предпочитает альтернативные средства, а не магазинную химию.

Блогер рассказала, что вместо использования пищевой соды или уксуса для очистки пятен она выбрала что-то совсем другое. В недавнем видео Джорджия предложила использовать мел, чтобы избавиться от надоедливых пятен от масла или жира.

Она отметила, что сразу после того, как вы заметили жирное пятно на своей одежде, нужно сначала промокнуть загрязнение. Но только промокнуть - не тереть, иначе жирное пятно еще больше въестся в ткань.

После этого можно нанести мел на пятна и втереть его.

Мел может помочь удалить жирные пятна, поскольку он действует как абсорбент, вытягивая жир из тканей и впитывая его в себя. Лучше всего оставить мел на некоторое время, чтобы вся жидкость впиталась.

Нужно повторно наносить мел на пятна, если вы видите, что он слипается. Повторяйте это, пока мел не перестанет слипаться, поскольку это означает, что больше не будет масла, которое нужно поглощать.

Как только вы убедитесь, что вся жидкость впиталась, удалите лишний мел и постирайте одежду в стиральной машине. Этот метод лучше всего использовать для небольших пятен.

Чем вывести пятна от летних ягод?
Чем вывести пятна от летних ягод/ Инфографика: Главред

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