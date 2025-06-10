Россияне продвинулись в двух областях Украины: в DeepState назвали направления

Dраг сумел продвинуться в Сумском районе Сумской области и в Пологовском районе Запорожской области.

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ВСУ дают отпор российским оккупантам / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, МО РФ

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Армии страны-агрессора РФ сумела продвинуться в двух областях

РФ давит в районе Яблоновки, Юнаковки, а также Малиновки

Подразделения армии страны-агрессора РФ сумела продвинуться в Сумской и Запорожской областях.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram аналитического ресурса DeepState.

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Отмечается, что враг сумел продвинуться в Сумском районе Сумской области и в Пологовском районе Запорожской области.

Зафиксировано продвижение РФ в районе Яблоновки и Юнаковки на Сумщине, а также в районе Малиновки на Запорожье.

"Враг продвинулся возле Яблоновки, Юнаковки и Малиновки", - отметили в DeepState.

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Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора России уже пробовала форсировать реку Днепр в Херсонской области, но Силы обороны смогли отразить штурм врага. Силы обороны уже знают о планах россиян попытаться повторить определенные действия в Херсонской области.

Как сообщал Главред, в отчете американского Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России готовит масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывает бригады с трех участков фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили РФ на востоке и перехватили инициативу на ключевом направлении. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в операционной зоне в Донецкой области.

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