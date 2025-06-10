Что в Украине подорожает больше всего: экономист дал неутешительный прогноз

Несколько категорий продуктов станут дороже.

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Что в Украине подорожает больше всего/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие продукты подорожают в Украине

Как большинство украинцев справляются с ситуацией, когда дорожают продукты питания

В Украине сейчас растут цены на фруктовую и овощную группу. Это в любом случае заставит большинство украинцев менять структуру потребления в пользу более дешевых товаров.

Так происходит всегда, когда наблюдается инфляция. Об этом сказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак во время чата на Главреде.

"Когда темпы инфляции превышают темпы роста реальных доходов, выход один - менять структуру потребления в пользу более дешевых товаров", - сказал он.

По словам экономиста, украинцы это уже проходили не раз, так происходит почти каждый год. К этому приспосабливаются и потребители, и производители.

"Сейчас не так часто встретишь молоко или кефир в упаковке 1 литр - чаще 850-900 гр. То есть производители, чтобы держать якобы неизменной цену, или чтобы она не росла слишком чрезмерно, прибегают к хитрости и немножко уменьшают объем продукции. Так же и с крупами, которые фасуют не по 1 кг, а по 900 гр. Иначе действовать невозможно, когда темпы инфляции выше темпов роста доходов населения", - отметил он.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак рассказал, сколько сможет воевать Россия, что будет с ценами на продукты, коммуналкой и курсом гривны в Украине:

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, цены на подсолнечник резко упали, заводы останавливаются - стало известно, подешевеет ли масло в Украине. В течение сезона 2024/25 фермеры сдерживали продажи, что вынуждало заводы покупать сырье дорого и работать в убыток.

Также ранее сообщалось, что цены взлетели на 21% - популярные молочные продукты бьют все рекорды. Стоимость молочной продукции растет из-за стабильного спроса и ограниченного предложения.

Напомним, цена уменьшилась на десятки гривен - в Украине переписали цены на базовый овощ. В супермаркетах ощутимо уменьшились цены на популярный сезонный овощ.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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