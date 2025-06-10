Сколько еще будет продолжаться война: Зеленский сделал заявление и обратился к миру

О чем сказал Зеленский:
- Никто не может по-настоящему оценить способность украинцев обороняться
- Мир должен усилить давление на Путина и Россию для прекращения войны
Украинцы более 1200 дней героически сопротивляются российскому полномасштабному наступлению на территорию своего государства. О том, сколько еще Украина сможет обороняться рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью, отвечая на вопросы журналистов издания Válasz Online.
Президент Украины отметил, что вопрос выносливости украинцев является чрезвычайно сложным, ведь до сих пор никто не пытался по-настоящему оценить, сколько еще сможет выдержать украинское общество. По его словам, война для Украины - это ежедневные потери и страдания, и закончить ее страна хотела бы уже вчера.
"Мировые лидеры, конечно, могут думать о том, сколько еще выдержит Украина, но мы ожидаем от мира другого - чтобы он остановил Путина", - заявил Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что США должны усилить санкционное давление, а Европа - найти действенные механизмы влияния на Китай. Он предостерег от ожидания и бездействия, ведь ситуация, с которой сейчас сталкивается мир, вполне может перерасти в Третью мировую войну.
Президент отметил, что необходимо ежедневно прилагать усилия, коммуницировать с мощными государствами, которые способны нанести экономический удар по России из-за санкций и разрыва торговых связей.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер МИД Георгий Тихий заявил, что пакеты военной помощи из США поступают в Украину. В то же время продолжаются переговоры с Вашингтоном по закупке американского вооружения.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мобилизация всегда является сложным процессом во время войны, и Украина не является исключением. По его словам, украинская армия ежемесячно может привлекать до 27 тысяч человек, тогда как Россия мобилизует 40-50 тысяч из-за высоких потерь на фронте.
Тем временем российские войска продолжают наступательные действия в Сумской области. По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, сейчас оккупанты приблизились к Юнаковке, однако не имеют достаточных сил для прорыва к Сумам. Их главная цель - запугивание мирного населения.
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Что такое санкции?
Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.
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