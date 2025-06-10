Передавал ли Израиль системы Patriot Украине - в СМИ раскрыли новые детали

Израильские СМИ со ссылкой на МИД опровергают информацию о передаче Украине дополнительных систем Patriot.

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Передавал ли Израиль системы Patriot Украине / Википедия, defense.gov

О чем говорится в материале:

По данным СМИ, МИД Израиля опроверг передачу Украине ЗРК Patriot

Россия потребовала объяснений от Израиля после заявлений посла Израиля в Украине

В Израиле официально опровергли информацию о передаче Украине систем Patriot, которые страна получила в США в начале 1990-х годов. Об этом сообщает местное издание Ynet со ссылкой на МИД Израиля.

"Эти заявления не соответствуют действительности. Израиль не передавал Украине системы Patriot", - цитирует издание ответ министерства на запрос журналистов. видео дня

До этого посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Украина уже получила системы Patriot от Израиля после чего Россия потребовала от Тель-Авива объяснений.

Кроме того, по данным источников OBOZ.UA в дипломатических кругах, а также в Министерстве обороны Украины и СНБО, на самом деле Украина получила от Израиля лишь около сотни ракет к этим комплексам.

Сами зенитные ракетные комплексы Patriot, которые Израиль получил в рамках сотрудничества с США, должны были быть возвращены американской стороне. Однако израильская сторона затягивала с выполнением обязательств, что вызвало недовольство в Киеве. В ответ украинские власти пригрозили ограничить въезд хасидов в страну, если вопрос не будет решен.

Чтобы избежать эскалации, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху неоднократно пытался связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. После телефонного разговора он заверил, что процесс возвращения восьми установок Patriot в США будет ускорен.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Как сообщили источники OBOZ.UA, Израиль проинформировал российских чиновников о возвращении комплексов Соединенным Штатам, подчеркнув, что они не передаются Украине.

В настоящее время эти системы уже находятся в США. Из-за того, что они были произведены в 1991-1993 годах, им необходим ремонт. Предварительные договоренности предусматривают, что в этом году только один из комплексов будет восстановлен и потенциально передан Украине.

В то же время, учитывая внешнеполитические приоритеты действующей администрации США, не исключено, что эти ЗРК в конце концов попадут не в Украину, а в страны Ближнего Востока. Если же Patriot все же будут переданы Киеву, это станет результатом дипломатического давления Украины, а не инициативы Израиля.

Передача Украине ЗРК "Patriot" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 июня посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что вопреки распространенным представлениям, Израиль все же передавал Украине вооружение, в частности, зенитно-ракетные комплексы Patriot, полученных от США еще в начале 1990-х годов.

Во время недавней массированной атаки России украинская противовоздушная оборона действовала эффективно, особенно благодаря системам Patriot. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что Украина нуждается в значительно большем количестве таких систем.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских и западных чиновников, Украина срочно нуждается в новых установках Patriot, ведь предыдущие запасы, переданные администрацией Байдена, почти исчерпаны. В то же время команда Трампа не демонстрирует готовности оперативно предоставить новые.

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Кто такой Михаэль Бродский? Михаэль Бродский - израильский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине с августа 2021 года. До этого с 2002 года находился на дипломатической работе. В 2003-2008 - пресс-атташе посольства Израиля в России, политический атташе посольства Израиля в России. 2009-2013 - директор по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне, пишет Википедия.

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