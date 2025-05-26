У Украины заканчиваются Patriot: в WP узнали, почему США не спешат помогать

Запасы ракет к ЗРК Patriot, предоставленные при администрации Байдена, почти исчерпаны.

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США не предоставляют Украине боеприпасов к Patriot, а старые запасы исчерпываются / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, nato.int

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Украине нужны боеприпасы к Patriot, запасы исчерпываются

Администрация Трампа не спешит отправлять новые системы

Поиски систем Patriot продолжаются в Европе

Украина срочно нуждается в системах ПВО Patriot, ведь запасы, предоставленные при администрации Байдена, исчерпываются. Администрация Трампа не спешит присылать новые. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на шесть украинских и западных чиновников.

"Хотя Россия бомбит Украину беспилотниками и крылатыми ракетами, больше всего опасаются именно баллистические ракеты, и им можно надежно противостоять только ракетами Patriot", - отметили в издании.

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Баллистические ракеты движутся с большой скоростью, что делает их чрезвычайно сложными для перехвата. Во время массированных ударов 2023-2024 годов именно они стали причиной уничтожения более половины энергетических мощностей страны.

Единственное эффективное оружие, которое способно противостоять этим атакам, - ракеты Patriot. Их нехватка дала о себе знать во время выходных на День памяти в США, когда Украина не смогла перехватить ни одной из девяти баллистических ракет, выпущенных Россией. Две из них были нацелены на Киев.

Позиция новой администрации США

Президент Дональд Трамп, хоть и осудил удары России, не дал четких сигналов по расширению военной поддержки Украины. Государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате заявил, что новая администрация не имеет свободных Patriot, которые могла бы передать, и призывает европейских союзников поделиться своими запасами. Однако, по его словам, "ни одна из этих стран также не хочет отказываться от своих систем Patriot".

Европейские союзники также демонстрируют сдержанность. Германия согласилась передать Украине ракеты Patriot и четыре системы IRIS-T, однако речь идет о старых ракетах PAC-2, менее эффективных против баллистических ракет, чем современные PAC-3.

Другая потенциальная альтернатива - европейские ракеты Aster. Но они пока не доказали свою эффективность в боевых условиях против баллистических целей.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Продажа вместо бесплатной помощи

Украинские чиновники признают, что администрация Трампа может продать дополнительные системы Patriot, но не предоставлять их как часть помощи. Один из высокопоставленных представителей заявил:

"Они мыслят как бизнесмены. Если я вам что-то дам - вы должны что-то дать взамен. Нам придётся к этому адаптироваться" - заявил один из высокопоставленных чиновников.

Однако даже с возможностью покупки остается проблема - ограниченный объем производства. По словам западных дипломатов, компания Raytheon до сих пор расширяет производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос после 2022 года, а США стремятся сохранить часть запасов на случай конфликта с Ираном или другим противником.

Поиски еще одной системы Patriot для Украины продолжаются в Европе уже несколько недель. Однако прорыва нет. Каждая страна понимает, что передача такого комплекса - это не только политическое решение, но и риск для собственной обороноспособности.

"Им следует сравнить преимущества поддержки Украины и ослабление собственных сил. Мы тесно сотрудничаем с американцами. Мы очень благодарны им за эту систему, но этого еще очень мало, действительно очень мало", - сказал чиновник.

Вопрос ПВО будет ключевым во время предстоящего визита министра обороны США Пита Гегсети в штаб-квартиру НАТО в начале июня. Тогда возможно объявление о новых обязательствах по системам Patriot для Украины - но, вероятно, не от США напрямую.

Украинские чиновники считают, что администрация Трампа будет избегать громких заявлений о передаче Patriot, потому что боится разозлить Путина и сорвать потенциальные мирные переговоры.

Потребности Украины в ПВО - новости по теме

Как сообщал Главред, у ВСУ закончились ракеты для систем SAMP/T, а за полтора года не получили ни одной ракеты для зенитной системы Crotale. Командир батареи Артем отметил, что враг усложняет атаки беспилотниками и крылатыми ракетами, чтобы исчерпать запасы боеприпасов Украины. Для защиты нужны больше систем дальнего радиуса действия, таких как Patriot, Iris-T и SAMP/T.

Также Греция официально заявила, что не планирует передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, несмотря на сообщения о возможных переговорах с союзниками. По словам представителя греческого правительства, вопрос поставки этих систем не рассматривается из-за чувствительности оборонных отношений с Турцией.

Однако Украина этим летом получит систему ПВО Patriot из Израиля, еще одну могут предоставить Германия или Греция, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США. Сейчас в Украине есть 8 систем Patriot, две из которых на ремонте. С новыми поставками их будет 10.

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