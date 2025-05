Украина получит еще две системы Patriot: когда и кто их предоставит

Главное:

Украина уже этим летом получит систему противовоздушной обороны Patriot из Израиля. Еще одну систему может предоставить Германия или Греция. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США.

Отмечается, что система Patriot, которая базировалась в Израиле, является более старой моделью и будет отправлена в Украину после ее капитального ремонта.

Издание пишет, что чиновники отказались раскрыть отношение президента США Дональда Трампа к решению передать Украине новые системы ПВО, а также не уточнили, когда именно оно было принято: до или после его возвращения в Белый дом.

В то же время, по информации NYT, украинская армия сейчас имеет на вооружении 8 систем Patriot. Две из них - находятся на восстановлении. С системой от Израиля и одной от Германии или Греции украинские силы ПВО будут иметь всего 10 Patriot.

Как сообщал Главред, в Белом доме и Конгрессе США не ведутся серьезные дискуссии относительно дальнейшей поддержки Украины, несмотря на то, что предыдущий пакет помощи, который был подписан еще Джо Байденом, уже завершается.

11 апреля на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-27"), которое созвали Великобритания и Германия, участники коалиции обязались выделить более 21 миллиарда евро на военную помощь для украинских защитников.

Кроме того, 26 марта Франция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.