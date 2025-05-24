Путин стремится к 'победе': разведка США раскрыла планы Кремля на 2025 год

Россия делает ставку на затяжную войну, считая, что сможет истощить Украину и дождаться усталости Запада.

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Разведка США назвала истинные цели Путина в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, 24 ОМБр имени короля Даниила

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Путин не изменил целей - стремится к нейтралитету Украины и победе в войне

Москва выбрала стратегию истощения

Несмотря на медленное продвижение, российское командование считает темпы приемлемыми

Лидер РФ Владимир Путин не изменил своих целей в войне против Украины и продолжает стремиться к победе. Кремль стремится навязать Украине послевоенный нейтралитет и ограничить ее оборонительные возможности. Об этом говорится в ежегодном отчете "Оценка глобальных угроз - 2025", подготовленном Управлением военной разведки США (DIA) для Конгресса США.

В документе отмечается, что Москва делает ставку на стратегию истощения Украины - стремится подорвать ее способность сопротивляться, деморализовать население и дождаться ослабления поддержки Киева со стороны Запада. Хотя темпы продвижения российских войск медленные, российское командование, вероятно, считает их приемлемыми.

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"Путин почти наверняка остается настроенным на победу в Украине, а его цели в основном не изменились с начала войны: нейтралитет Украины и дальнейшее разделение украинского государства. При отсутствии переговорного урегулирования или, альтернативно, мощной поддержки со стороны Запада, ситуация на поле боя, вероятно, и в дальнейшем будет медленно меняться в пользу России в течение 2025 года, хотя темпы продвижения российских войск замедляются и сопровождаются значительными потерями в личном составе и технике", - говорится в документе.

По данным разведки США, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла более 700 000 военнослужащих, из них по меньшей мере 170 000 - погибли. Кроме того, уничтожено более 10 000 единиц боевой техники, в том числе 3000 танков, а также около 250 самолетов и вертолетов.

Несмотря на значительные потери, российские силы продолжают постепенное продвижение на востоке Украины и привлекают дополнительные ресурсы. На Курском направлении для поддержки наступления задействовано более 10 тысяч северокорейских военных.

Кроме того, Россия активно применяет дроны-камикадзе и ракеты большой дальности для атак по критической инфраструктуре Украины. Такими ударами россияне пытаются подорвать волю Украины к сопротивлению.

В отчете также отмечается, что Путин не отказался от своей основной цели - навязать Украине послевоенный нейтралитет, ограничить ее военный потенциал и добиться дальнейшей фрагментации украинского государства.

"Хотя Путин и его военное руководство, вероятно, предпочли бы быстрые успехи на поле боя, Москва, похоже, довольна текущими темпами медленного продвижения, считая, что таким образом сможет постепенно истощить ресурсы Украины и ее волю к сопротивлению, а также дождаться снижения поддержки со стороны Запада", - подчеркнули в отчете.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, оккупанты снова активизировались на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин. По его словам, за сутки зафиксировано 485 ударов дронов-камикадзе, что является рекордом для региона, а также резкий рост артобстрелов.

Также российские СМИ распространили фейк о якобы захвате Юнаковки в Сумской области. В ВСУ это опровергли - подполковник Ярослав Чепурной заявил, что информация не соответствует действительности.

Как сообщал Главред, Россия активизировала боевые действия на правом берегу Херсонщины, вероятно с демонстративной целью, чтобы заставить ВСУ распылить силы, заявил военный эксперт Роман Свитан. По его словам, на левобережье враг имеет более 100 тысяч военных.

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Что известно о Разведывательном управлении Министерства обороны США? Разведывательное управление Министерства обороны США (аббр. РУМО США, англ. Defense Intelligence Agency, DIA) - член разведывательного сообщества США; разведывательный орган Министерства обороны США. На РУМО возлагается добывание, анализ, обобщение и предоставление разведывательной информации, необходимой для определения концепций развития вооружённых сил, подготовки стратегических планов их применения и проведения военных операций, высшему руководству министерства обороны и объединённому комитету начальников штабов, координация деятельности разведывательных органов видов вооружённых сил, руководство аппаратами военных атташе в иностранных странах, организация взаимодействия и обмен информацией с другими членами разведывательного сообщества, пишет Википедия.

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