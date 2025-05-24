РФ завершает 'мирный договор': у Путина рассказали, когда его передадут Украине

Москва завершает работу над так называемым "меморандумом".

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В России пообещали на днях передать Киеву "меморандум" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

Россия в ближайшие дни должна передать Украине "меморандум" о прекращении огня

Москва завершает работу над документом

Россия в ближайшие дни должна передать Украине свои предложения по завершению войны. Москва якобы завершает работу над так называемым "меморандумом". Об этом заявил заместитель Совета Федерации Константин Косачев, пишут российские Telegram-каналы.

"Я ожидаю, что соответствующие российские наработки передадут противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня", - заявил российский политик.

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По его словам, страна-агрессор Россия в ближайшие дни передаст Киеву свои наработки в рамках "меморандума" по урегулированию войны в Украине. В то же время Косачев утверждает, что условия РФ в документе пока вряд ли станут публичными.

"Работа над документом находится на завершающей стадии", - заявил Косачев.

РФ готовит "меморандум" о прекращении огня - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Путин заявлял о готовности Москвы работать над меморандумом по мирному соглашению с Украиной. Однако затем в Кремле начали искать поводы, чтобы сорвать его подписание. Директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что нужна "новая власть" в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая раскритиковал РФ за неделю подготовки "меморандума" о прекращении огня. Он назвал это издевательством над миром, подчеркнув, что каждый день войны - это новые потери.

Вскоре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готовит для Украины проект документа с требованиями для достижения мира. По его словам, документ передадут сразу после обмена пленными в формате "1000 на 1000".

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Кто такой Константин Косачев? Константин Иосифович Косачев (род. 17 сентября 1962, п. Мамонтовка, Пушкинский район, Московская область, РСФСР, СССР) - российский государственный деятель, дипломат, сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Совета Федерации (с 2021), входит в Комитет по международной деятельности. Кандидат юридических наук Член Высшего совета партии "Единая Россия", пишет Википедия. Он находится в санкционном списке США с 2018 года.

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