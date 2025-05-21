Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Мы так больше не хотим": в Кремле сделали заявление о новых переговорах с Украиной

Юрий Берендий
21 мая 2025, 17:57
648
В России категорически отказались от прекращения огня для заключения мирного соглашения, ведь такой сценарий укрепит оборонительные возможности Украины.
'Мы так больше не хотим': в Кремле сделали заявление о новых переговорах с Украиной
В Кремле сделали заявление о новых переговорах с Украиной / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Лавров выдвинул новое условие для переговоров с Украиной
  • В Кремле сделали заявление о месте новых переговоров с Украиной

Россия категорически отказывается от безусловного прекращения огня в войне против Украины, мотивируя это якобы угрозой перевооружения ВСУ со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван, сообщают российские пропагандистские СМИ.

После встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном Лавров заявил, что прекращение боевых действий якобы выгодно Западу, который хочет перевооружить Украину.

видео дня

"Прекращение огня без каких-либо условий на месяц, а то и на дольше, чтобы мы смогли в спокойной обстановке довооружить Украину, чтобы Украина могла укрепить свои оборонительные позиции", - сказал Лавров.

Свои заявления глава российской дипломатии продолжил во время встречи со студентами и преподавателями российских вузов в Армении. Там он в очередной раз повторил нарративы о "предательских действиях Запада" в 2014 году, Минских договоренностях и в 2022 году, когда, по его словам, "Украине запретили подписать мирное соглашение".

"Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим" - нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", - рассказал Лавров.

Смотрите видео заявления Лаврова об условии переговоров с Украиной о прекращении огня:

'Мы так больше не хотим': в Кремле сделали заявление о новых переговорах с Украиной
/ Фото: скриншот

Лавров также заявил, что "настоящие намерения" европейских стран якобы выражают их призывы к Вашингтону усилить санкционное давление на Россию.

Кроме того, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам подтвердил, что работа над меморандумом по мирному урегулированию между Россией и Украиной ведется динамично, и, что якобы "никто не заинтересован в затягивании процесса".

По словам Пескова, во время переговоров в Стамбуле стороны договорились о том, что перечень условий для прекращения огня будет сформирован отдельно. При этом вопрос о месте следующего раунда переговоров пока остается открытым - решение еще не принято.

"Россия не получала конкретных предложений от Ватикана о сотрудничестве в мирном урегулировании", - сказал он.

Спикер подтвердил, что продолжается подготовка к обмену пленными в формате "1000 на 1000". Отдельно он сообщил, что идут контакты между Россией и США по подготовке обмена заключенными по формуле "9 на 9", однако конкретные сроки пока не обсуждаются.

"Москве и Вашингтону нужно воссоздать разрушенную договорно-правовую базу по стратегической стабильности", - подчеркнул он.

Относительно ситуации в Балтийском море, представитель Кремля заявил, что Россия будет защищать свои суда всеми доступными средствами и уже показала способность реагировать жестко.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, конкретных сроков заключения мирного соглашения между Россией и Украиной пока нет, переговорный процесс находится лишь на начальном этапе. Об этом заявил Дмитрий Песков.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина демонстрирует готовность к прекращению огня, однако для оценки реального прогресса нужно время.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет консультации с международными партнерами о возможности прямых переговоров с Россией.

Другие новости:

Кто такой Дмитрий Песков?

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    мирное урегулирование Дмитрий Песков Сергей Лавров мирные переговоры
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Трамп ослабляет Украину в самый ответственный момент войны: спасут ли США Россию

    Трамп ослабляет Украину в самый ответственный момент войны: спасут ли США Россию

    19:10Мнения
    "Операция идет": Генштаб ответил на заявления РФ о "завершении боев" на Курщине

    "Операция идет": Генштаб ответил на заявления РФ о "завершении боев" на Курщине

    19:05Фронт
    Россияне идут в "банзай атаки" на Харьковщине: в ВСУ заметили накопление сил

    Россияне идут в "банзай атаки" на Харьковщине: в ВСУ заметили накопление сил

    18:23Фронт
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Гороскоп на завтра 22 мая: Тельцам - гнев, Водолеям - радостная встреча

    Гороскоп на завтра 22 мая: Тельцам - гнев, Водолеям - радостная встреча

    Языковая карта Украины: как говорят в разных уголках страны

    Языковая карта Украины: как говорят в разных уголках страны

    Гороскоп Таро на июнь 2025: Весам - завершение, Скорпионам - успех, Стрельцам - триумф

    Гороскоп Таро на июнь 2025: Весам - завершение, Скорпионам - успех, Стрельцам - триумф

    Не от русского: откуда на самом деле происходит украинский язык

    Не от русского: откуда на самом деле происходит украинский язык

    Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды

    Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды

    Последние новости

    19:10

    Трамп ослабляет Украину в самый ответственный момент войны: спасут ли США Россию

    19:05

    "Операция идет": Генштаб ответил на заявления РФ о "завершении боев" на Курщине

    19:00

    Как приготовить пышные оладьи: рецепт на миллион со 100% результатом

    18:52

    "Украинцы должны понять": названо главное и единственное условие завершения войны

    18:39

    Почему нельзя заходить далеко в лес 22 мая: какой праздник и день ангела

    Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погодыУкраину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды
    18:23

    Россияне идут в "банзай атаки" на Харьковщине: в ВСУ заметили накопление сил

    17:57

    "Мы так больше не хотим": в Кремле сделали заявление о новых переговорах с УкраинойВидео

    17:49

    Трамп убежден, что Россия побеждает в войне - Bloomberg

    17:35

    Яд из косметички: названа грозящая ожогами и параличом лицевого нерва косметикаВидео

    Реклама
    17:23

    "СССР существует": советник Путина выдал абсурдное заявление о войне в УкраинеВидео

    17:22

    "Лето будет горячим": появился тревожный прогноз о войне и мирных переговорах

    16:47

    Принц Гарри возненавидел фото собственных детей: в чем причина

    16:15

    Кто стоит за убийством Портнова: экс-замглавы СБУ озвучил интересную версию

    16:11

    Выход США из мирных переговоров: что изменится и какие последствия для Украины

    16:08

    Плесень исчезнет навсегда: всего один цикл стиралки с "убойным" средствомВидео

    16:05

    Ждать ли сюрпризов от доллара и евро: чего ожидать от рынка на этой неделе

    16:01

    Погода до конца мая в Украине резко изменится: синоптик рассказала, что произойдет

    15:56

    Гороскоп Таро на сегодня 21 мая: Девам - быть осторожными, Ракам - просить помощи

    15:55

    Доллар внезапно ушел в пике, евро взлетел: новый курс валют

    15:38

    Топ рецепт закуски, который покорил всех: шикарное блюдо за 10 минут

    Реклама
    15:15

    Почему в мае 2025 насчитали меньший размер субсидии: украинцам дали объяснение

    15:12

    Обильные дожди и ливни с грозами: какие области Украины накроет непогода

    14:55

    Тревожный звонок: аналитик предупредил об угрозе российских обстрелов дронами

    14:39

    Нас обманывали годами: как на самом деле появился ДнепрВидео

    14:28

    Копеечное средство легко удалит пятна с одежды: раскрыт хитрый фокусВидео

    14:18

    Известный банк урезал лимиты на переводы: сколько можно отправить с 1 июня

    14:18

    До конца года: Коваленко назвал область, которую РФ может полностью оккупировать

    13:49

    На Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул масштабный пожар, есть жертвы - деталиФото

    13:34

    Придется ли вытащить круглую сумму из кармана: сколько будет стоить газ в июне

    13:00

    Цена подскочила на 35%: популярные в Украине сезонные ягоды стали роскошью

    12:59

    "Среди дураков я впервые": пьяный Киркоров опустил россиянВидео

    12:53

    "Мечты Путина": Коваленко сказал, сможет ли РФ захватить 4 области до конца года

    12:50

    Экс-советника Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании - что известноВидео

    12:44

    Уже у госграницы: военный назвал направление масштабного штурма РФ

    12:11

    "Нас пытаются стереть": комбат "Магуры" объяснил, почему вышел с публичным заявлением

    12:06

    Дроны поразили Болховский завод РФ: в ЦПД озвучили масштаб последствий для врага

    12:04

    Украинцам могут прекратить выплачивать пенсию: в ПФУ назвали две причины

    11:49

    Менее чем в 100 км от Украины: Путин якобы посетил Курскую область, деталиВидео

    11:33

    Почти 100 грн за килограмм: популярный фрукт в Украине внезапно стал деликатесом

    11:14

    Удлинят ноги и выделят из толпы: какие джинсы купить на лето 2025Видео

    Реклама
    11:11

    Китайский гороскоп на завтра 22 мая: Змеям - обиды, Собакам - критика

    11:10

    Под угрозой 5 крупных городов: Коваленко раскрыл замысел летнего наступления РФ

    10:54

    Оккупанты хотят "вырваться": в ISW назвали два горячих направления на фронте

    10:33

    9 явных признаков того, что Вселенная вот-вот исполнит ваши желания

    10:31

    Шведы на Евровидении 2025 "украли" песню у Зиброва: смешное совпадениеВидео

    10:28

    Россияне в истерике: дроны атаковали важный завод РФ в Орловской области

    10:19

    Некоторые купюры в Украине исчезнут навсегда: стоит ли сейчас срочно их менять

    09:58

    Игорь Кондратюк сообщил о великом событии в своей семье

    09:51

    Враг пошел на прорыв нового участка границы Украины: в ВСУ доложили обстановку

    09:48

    Дроны атаковали Киевщину, пострадала семья с маленькими детьми: деталиФото

    Новости Украины
    Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
    Рецепты
    НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
    Интересное
    Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
    Поздравления
    С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
    Переговоры с Россией
    Встреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и ПутинеКремль поставил еще более жесткий ультиматум Украине
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять