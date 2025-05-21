'Мы так больше не хотим': в Кремле сделали заявление о новых переговорах с Украиной

В России категорически отказались от прекращения огня для заключения мирного соглашения, ведь такой сценарий укрепит оборонительные возможности Украины.

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В Кремле сделали заявление о новых переговорах с Украиной / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

Лавров выдвинул новое условие для переговоров с Украиной

В Кремле сделали заявление о месте новых переговоров с Украиной

Россия категорически отказывается от безусловного прекращения огня в войне против Украины, мотивируя это якобы угрозой перевооружения ВСУ со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван, сообщают российские пропагандистские СМИ.

После встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном Лавров заявил, что прекращение боевых действий якобы выгодно Западу, который хочет перевооружить Украину.

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"Прекращение огня без каких-либо условий на месяц, а то и на дольше, чтобы мы смогли в спокойной обстановке довооружить Украину, чтобы Украина могла укрепить свои оборонительные позиции", - сказал Лавров.

Свои заявления глава российской дипломатии продолжил во время встречи со студентами и преподавателями российских вузов в Армении. Там он в очередной раз повторил нарративы о "предательских действиях Запада" в 2014 году, Минских договоренностях и в 2022 году, когда, по его словам, "Украине запретили подписать мирное соглашение".

"Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим" - нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", - рассказал Лавров.

Смотрите видео заявления Лаврова об условии переговоров с Украиной о прекращении огня:

/ Фото: скриншот

Лавров также заявил, что "настоящие намерения" европейских стран якобы выражают их призывы к Вашингтону усилить санкционное давление на Россию.

Кроме того, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам подтвердил, что работа над меморандумом по мирному урегулированию между Россией и Украиной ведется динамично, и, что якобы "никто не заинтересован в затягивании процесса".

По словам Пескова, во время переговоров в Стамбуле стороны договорились о том, что перечень условий для прекращения огня будет сформирован отдельно. При этом вопрос о месте следующего раунда переговоров пока остается открытым - решение еще не принято.

"Россия не получала конкретных предложений от Ватикана о сотрудничестве в мирном урегулировании", - сказал он.

Спикер подтвердил, что продолжается подготовка к обмену пленными в формате "1000 на 1000". Отдельно он сообщил, что идут контакты между Россией и США по подготовке обмена заключенными по формуле "9 на 9", однако конкретные сроки пока не обсуждаются.

"Москве и Вашингтону нужно воссоздать разрушенную договорно-правовую базу по стратегической стабильности", - подчеркнул он.

Относительно ситуации в Балтийском море, представитель Кремля заявил, что Россия будет защищать свои суда всеми доступными средствами и уже показала способность реагировать жестко.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, конкретных сроков заключения мирного соглашения между Россией и Украиной пока нет, переговорный процесс находится лишь на начальном этапе. Об этом заявил Дмитрий Песков.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина демонстрирует готовность к прекращению огня, однако для оценки реального прогресса нужно время.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет консультации с международными партнерами о возможности прямых переговоров с Россией.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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