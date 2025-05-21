Трамп убежден, что Россия побеждает в войне - Bloomberg

Трамп отказался от требований прекращения огня и угроз санкциями.

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Трамп убежден в победе РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Трамп дал понять, что Россия победит в войне

Сейчас бои на фронте рисуют другую картину

Путин пытался выиграть время в телефонном разговоре с Трампом

В разговоре с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп дал понять, что убежден в победе России в войне. Об этом пишет Bloomberg.

Источники отметили, что Трамп даже повторил ряд тезисов Кремля. Однако, как отмечает издание, бои на фронте рисуют другую картину.

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"Публичные данные показывают, что с января Россия захватила менее четверти процента (0,15%) территории Украины. Донецкая область, которая стала жертвой самых ожесточенных боев войны и частично оккупирована уже более десяти лет, до сих пор не находится под полным контролем Москвы", - говорится в сообщении.

Bloomberg также пишет, что состояние поля боя резко контрастирует с дипломатическим сдвигом в пользу Путина.

"На этой неделе он (Путин, - ред.) пытался выиграть время в телефонном разговоре с Трампом, который отказался от требований прекращения огня и угроз санкциями, что вызвало опасения в Европе, что он отходит от давно провозглашенного обязательства достичь быстрого мирного соглашения", - говорят аналитики издания.

В то же время, старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" сказал, что мнение Путина о том, что он может захватить все четыре региона Украины быстро, или даже когда-либо в ближайшее время - совсем нереалистично.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о войне - что известно

Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с лидером РФ Владимиром Путиным сказал, что США не будут участвовать в мирных переговорах и не будут вводить санкции против РФ.

Трамп также рассказал, что новых санкций против России не будет, поскольку "есть шанс" на прогресс в урегулировании развязанной Путиным войны против Украины.

Кроме того, президент США заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении.

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