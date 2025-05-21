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Трамп убежден, что Россия побеждает в войне - Bloomberg

Мария Николишин
21 мая 2025, 17:49
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Трамп отказался от требований прекращения огня и угроз санкциями.
Трамп убежден, что Россия побеждает в войне - Bloomberg
Трамп убежден в победе РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Трамп дал понять, что Россия победит в войне
  • Сейчас бои на фронте рисуют другую картину
  • Путин пытался выиграть время в телефонном разговоре с Трампом

В разговоре с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп дал понять, что убежден в победе России в войне. Об этом пишет Bloomberg.

Источники отметили, что Трамп даже повторил ряд тезисов Кремля. Однако, как отмечает издание, бои на фронте рисуют другую картину.

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"Публичные данные показывают, что с января Россия захватила менее четверти процента (0,15%) территории Украины. Донецкая область, которая стала жертвой самых ожесточенных боев войны и частично оккупирована уже более десяти лет, до сих пор не находится под полным контролем Москвы", - говорится в сообщении.

Bloomberg также пишет, что состояние поля боя резко контрастирует с дипломатическим сдвигом в пользу Путина.

"На этой неделе он (Путин, - ред.) пытался выиграть время в телефонном разговоре с Трампом, который отказался от требований прекращения огня и угроз санкциями, что вызвало опасения в Европе, что он отходит от давно провозглашенного обязательства достичь быстрого мирного соглашения", - говорят аналитики издания.

В то же время, старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" сказал, что мнение Путина о том, что он может захватить все четыре региона Украины быстро, или даже когда-либо в ближайшее время - совсем нереалистично.

Трамп убежден, что Россия побеждает в войне - Bloomberg
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о войне - что известно

Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с лидером РФ Владимиром Путиным сказал, что США не будут участвовать в мирных переговорах и не будут вводить санкции против РФ.

Трамп также рассказал, что новых санкций против России не будет, поскольку "есть шанс" на прогресс в урегулировании развязанной Путиным войны против Украины.

Кроме того, президент США заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении.

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Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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