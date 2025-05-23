Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Мир наступит, но есть нюанс: в Польше спрогнозировали, как долго продлится война

Анна Косик
23 мая 2025, 17:06
170
Польский министр оценил, есть ли сейчас реальная возможность закончить войну в Украине.
Сикорский, воин ВСУ
Сикорский считает, что война в Украине может закончиться через несколько десятилетий / Коллаж: Главред, фото: European Union, 21 ОМБр

Что сказал Сикорский:

  • Война в Украине не закончится в ближайшее время
  • Прогнозируя окончание войны, нужно учитывать три важных фактора

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что война в Украине по сути является колониальной, ведь по сути бывшая империя ведет ее против своей "мятежной колонии", поэтому не стоит ожидать, что достичь мира в Украине удастся скоро.

Об этом он написал в авторской колонке для Le Monde. Польский чиновник подчеркнул, что все прогнозы об окончании войны должны учитывать три ключевых момента.

видео дня

"Во-первых, мы должны учитывать, что это война, которую ведет бывшая имперская метрополия против того, что она считает мятежной колонией. История учит нас, что для окончания колониальных войн обычно требуется несколько десятилетий", - написал он.

Сикорский считает, что окончание войны в короткие сроки можно рассматривать как "бонус". Зато нужно понимать и то, что для начала добросовестных переговоров страна-агрессор Россия должна прийти к выводу, что полномасштабное вторжение в Украину было ошибкой.

Глава МИД Польши отметил, что РФ может оставить Украину в покое, если в Кремле расходы на войну и удержание контроля над временно оккупированными территориями будут считать больше потенциальной выгоды от захвата Украины.

"В-третьих, учитывая вышесказанное, мы должны помнить, что колониальные войны обычно заканчивались при другом составе лидеров, чем те, которые их начинали", - добавил министр.

Прогнозы относительно окончания войны в Украине - последние новости

Накануне политический философ Александр Морозов спрогнозировал, что вероятность заключения мира между Украиной и Россией в ближайшее время низкая, ведь требования Кремля не соответствуют реальным его возможностям.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщал, что пока нельзя прогнозировать окончание войны России против Украины в ближайшие перспективе. Все возможные сценарии дальнейших мирных переговоров и ситуация на фронте указывают на невозможность прекращения боевых действий на данном этапе.

Напомним, Главред писал, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин не будет прекращать войну как минимум до осени 2025 года. Россия будет продолжать активные боевые действия, а снижение их интенсивности возможно только в период октября-декабря.

Читайте также:

Кто такой Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Польши Сикорский новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг хочет высадиться на правый берег Днепра: в ВСУ предупредили об угрозе

Враг хочет высадиться на правый берег Днепра: в ВСУ предупредили об угрозе

17:44Фронт
Украина провела первый этап обмена пленными 1000 на 1000: все подробности

Украина провела первый этап обмена пленными 1000 на 1000: все подробности

17:10Война
Они были безоружны: оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных

Они были безоружны: оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных

16:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Началась настоящая золотая лихорадка": где в Украине самые большие залежи золота

"Началась настоящая золотая лихорадка": где в Украине самые большие залежи золота

Россияне ударили ракетами по Одессе: над городом поднимается дым

Россияне ударили ракетами по Одессе: над городом поднимается дым

Константин Меладзе вышел на связь и сообщил печальное известие - детали

Константин Меладзе вышел на связь и сообщил печальное известие - детали

Грозы, ливни и похолодание до +3 градусов: стала известна дата резкой смены погоды

Грозы, ливни и похолодание до +3 градусов: стала известна дата резкой смены погоды

Не Киев и не Харьков: какой город трижды становился столицей Украины

Не Киев и не Харьков: какой город трижды становился столицей Украины

Последние новости

18:12

Тест на IQ: найдите 4 отличия на картинках детей, играющих со снеговиками, за 23 с

18:10

На рынке недвижимости Украины заметны изменения: насколько подорожала земля

17:59

Может ли доллар "прыгнуть" выше 42 грн: неожиданный прогноз банкира

17:54

Кот спрятался на кухне: только люди с "соколиным зрением" найдут его за 25 секунд

17:44

Враг хочет высадиться на правый берег Днепра: в ВСУ предупредили об угрозе

Осенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – ГельманОсенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – Гельман
17:12

Ефремов отказывется от съемок и удивляется обилию китайских машин на дорогах

17:10

Украина провела первый этап обмена пленными 1000 на 1000: все подробностиФотоВидео

17:06

Мир наступит, но есть нюанс: в Польше спрогнозировали, как долго продлится война

16:50

Тарифы на электроэнергию с 1 июня: кто из украинцев заплатит меньше

Реклама
16:29

Цены на iPhone могут рекордно вырасти: в чем причина

16:24

Доллар и евро внезапно "взлетели": каким будет курс валют с 26 мая

16:18

Они были безоружны: оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных

16:17

Самодельное средство из 4 ингредиентов отчистит жир за секунды: что нужно смешатьВидео

16:13

Поддерживайте активность: 9 привычек, которые помогут оставаться моложе в 70+ лет

16:12

Головоломка, которая поджигает мозг: найти скрытые числа в оптическом круге

15:51

ВСУ одним ударом снизили способность РФ проводить операции возле Покровска

15:46

Развернуло на 180°, а потом взрыв: в РФ разбился вертолет Ми-8, есть погибшие

15:32

В Украине переходят на новый стандарт напряжения в розетках: названа опасность

15:24

Силы обороны поразили важный объект ВПК РФ в Липецкой области - Генштаб

15:22

Без ножа и без грязи: гениальный лайфхак чистки молодого картофеля

Реклама
14:52

У Путина выставили требование по переговорам: чего требуют от Зеленского

14:48

В Московской больнице борются за Филиппа КиркороваВидео

14:47

Повлияет на здоровье и технику: на выходных Украину накроет магнитная буря

14:45

64-летний голливудский актер тайно женился на 31-летней продавщице смузи

14:42

Россияне ударили ракетами по Одессе: над городом поднимается дым

14:25

Окна и зеркала будут без разводов, если помыть их простым самодельным средством

14:19

Россияне "похоронили" героя шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей"

14:15

Цены летят в пропасть: в Украине дешевеют сразу несколько популярных овощей

14:01

Дефицит воды и почасовая подача: какие регионы Украины под угрозой

13:46

В Чернобыльском заповеднике запела удивительная птичка: сеть взорвалась

13:42

24 мая - неблагоприятный день для нового начала: какой праздник и день ангела

13:28

Настя Каменских обратилась к Потапу: особенный случай

13:20

Можно ли переплавить освященный крестик: священник дал однозначный ответВидео

13:00

Между Украиной и Россией состоялся большой обмен пленными - Трамп

13:00

Ждать ли резкого скачка в обменниках: прогноз курса доллара в июне

12:55

Цена стремительно подскочит: в июне в Украине подорожает самый важный продукт

12:45

Порывистый ветер, грозы и град: какие области Украины накроет непогода

12:44

В Украине усилили новые меры мобилизации: где вводятся передвижные блокпосты

12:21

Что будет с Запорожьем, Херсоном, Покровском: есть ли риск оккупации до конца года

12:19

В Киеве прощаются с актером-воином Максимом Нелипой

Реклама
12:18

Победительница Холостяка впервые показала своего возлюбленного

12:17

Грозы, ливни и похолодание до +3 градусов: стала известна дата резкой смены погоды

11:48

Габаритнее и мощнее: Россия атакует Украину новыми дронами

11:45

В Украине могут резко подскочить штрафы: за что грозит наказание водителям

11:28

Плесень исчезнет за 20 минут: идеальное средство, которое быстро решит проблемуВидео

11:24

"Это госизмена": Туск ответил на обещание Навроцкого не пускать Украину в НАТО

11:18

Тариф на воду неожиданно вырос в 6 раз: украинцы возмущены ценой и качеством

10:56

РФ производит 100-150 ракет в месяц: эксперт предупредил об угрозе новых ударов

10:50

Китайский гороскоп на завтра 24 мая: Крысам - обиды, Обезьянам - тревоги

10:42

Доллар пошел в рост: украинцы узнали новый курс в обменниках и на межбанке

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять