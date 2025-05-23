Мир наступит, но есть нюанс: в Польше спрогнозировали, как долго продлится война

Польский министр оценил, есть ли сейчас реальная возможность закончить войну в Украине.

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Сикорский считает, что война в Украине может закончиться через несколько десятилетий / Коллаж: Главред, фото: European Union, 21 ОМБр

Что сказал Сикорский:

Война в Украине не закончится в ближайшее время

Прогнозируя окончание войны, нужно учитывать три важных фактора

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что война в Украине по сути является колониальной, ведь по сути бывшая империя ведет ее против своей "мятежной колонии", поэтому не стоит ожидать, что достичь мира в Украине удастся скоро.

Об этом он написал в авторской колонке для Le Monde. Польский чиновник подчеркнул, что все прогнозы об окончании войны должны учитывать три ключевых момента.

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"Во-первых, мы должны учитывать, что это война, которую ведет бывшая имперская метрополия против того, что она считает мятежной колонией. История учит нас, что для окончания колониальных войн обычно требуется несколько десятилетий", - написал он.

Сикорский считает, что окончание войны в короткие сроки можно рассматривать как "бонус". Зато нужно понимать и то, что для начала добросовестных переговоров страна-агрессор Россия должна прийти к выводу, что полномасштабное вторжение в Украину было ошибкой.

Глава МИД Польши отметил, что РФ может оставить Украину в покое, если в Кремле расходы на войну и удержание контроля над временно оккупированными территориями будут считать больше потенциальной выгоды от захвата Украины.

"В-третьих, учитывая вышесказанное, мы должны помнить, что колониальные войны обычно заканчивались при другом составе лидеров, чем те, которые их начинали", - добавил министр.

Прогнозы относительно окончания войны в Украине - последние новости

Накануне политический философ Александр Морозов спрогнозировал, что вероятность заключения мира между Украиной и Россией в ближайшее время низкая, ведь требования Кремля не соответствуют реальным его возможностям.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщал, что пока нельзя прогнозировать окончание войны России против Украины в ближайшие перспективе. Все возможные сценарии дальнейших мирных переговоров и ситуация на фронте указывают на невозможность прекращения боевых действий на данном этапе.

Напомним, Главред писал, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин не будет прекращать войну как минимум до осени 2025 года. Россия будет продолжать активные боевые действия, а снижение их интенсивности возможно только в период октября-декабря.

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Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

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