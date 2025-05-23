Они были безоружны: оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных

Областная прокуратура начала расследование по факту расстрела пленных.

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Украина начала расследование очередного военного преступления оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 4 ОТБр, pixabay

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Россияне возле поселка Удачное совершили военное преступление

Украинских военнослужащих, которые сдались в плен, расстреляли

Судьба двух воинов неизвестна

22 мая оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, произошло это во время штурма позиций Сил обороны Украины возле поселка Удачное, что на Покровском направлении.

Там четверо украинских защитников выполняли боевые задачи, однако во время наступления войска страны-агрессора России захватили в плен двух военнослужащих, после чего их безоружных расстреляли в лесополосе из автоматов.

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В ОГП отмечают, что судьба других защитников Украины пока остается неизвестной. Начаты неотложные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства и причастных лиц к совершению этого преступления.

"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Военные преступления России - последние новости

Ранее стало известно, что российские оккупанты расстреляли украинского военного в Волновахском районе. Это произошло 11 апреля, когда защитник Украины вместе с побратимами выполнял боевую задачу.

Накануне, как писал Главред, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам.

Напомним, украинский активист и волонтер Сергей Стерненко сообщал о том, что российские оккупанты расстреляли шестерых украинских военнопленных. При этом один из захватчиков снимал процесс расстрела на свой телефон.

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Что такое Офис Генерального прокурора? Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

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