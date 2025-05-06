Оккупанты расстреляли 3-х украинских военнопленных на Донетчине - Офис генпрокурора

Во время штурма захватчики окружили украинских военных, заставили их сложить оружие и сдаться в плен, а после этого расстреляли безоружных защитников Украины.

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Оккупанты расстреляли 3-х украинских пленных в Донецкой области/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Кратко:

Оккупанты расстреляли трех украинских пленных в Донецкой области

Оккупанты окружили украинских военных во время штурма и заставили их сдаться в плен

После этого они расстреляли безоружных защитников Украины

Российские оккупанты расстреляли трех пленных военнослужащих ВСУ в Донецкой области.

Это произошло вблизи села Новополь Великоновоселковской ТГ Волновахского района 3 мая. О преступлении рассказали в Офисе генпрокурора Украины 6 мая.

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Отмечается, что украинские воины выполняли боевые задачи на позиции возле этого населенного пункта.

"Во время штурмовых действий оккупанты окружили украинских защитников, заставили их сложить оружие и сдаться в плен. Осознавая, что военные Сил обороны не могут сопротивляться, представители ВС РФ расстреляли их из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

"Сейчас проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц. Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях", - отметили в ОГП.

Расстрел оккупантами украинских военнопленных - последние новости

Как сообщал Главред, в январе 2025 года стало известно, что оккупанты расстреляли 6-х украинских военнопленных, снимая все на телефон. Военное преступление совершила 155-я бригада ВС РФ, рассказал активист.

Также в феврале сообщалось, что оккупанты в очередной раз казнили украинских пленных. Дмитрий Лубинец отреагировал на очередное преступление армии России.

Кроме этого, в апреле стало известно, что россияне расстреляли четырех украинских военных. СМИ опубликовали кадры расстрела украинских военнослужащих на Запорожском направлении и разоблачили Россию на масштабных манипуляциях.

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