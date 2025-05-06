ВСУ готовят сюрприз: Украина разрабатывает новые дроны, которые могут изменить войну

Украинские дроны-матки помогают преодолевать до 1000 км и сохранять заряд для боевого поражения.

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ВСУ уже применяют как воздушные, так и надводные носители / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Как дроны-матки помогают ВСУ бить врага на расстоянии

Почему эти дроны сложно перехватить

Что известно о надводных и будущих подводных носителях

Силы обороны Украины активно используют новейшие разработки в сфере беспилотных технологий. Речь идет о дронах-носителях, или же "дронах-матках", которые транспортируют ударные БПЛА на десятки километров в глубь вражеской территории.

Как сообщил командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик в эфире "Украинского радио", такие дроны могут доставлять боевые беспилотники на расстояние 40-80 км, после чего те выполняют боевую задачу.

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"Беспилотники-матки летят довольно высоко, поэтому их сложно уничтожить мобильными огневыми группами", - отметил Боровик.

Он также добавил, что в зависимости от поставленных задач и используемых систем связи, дрон-носитель может преодолеть даже до 1000 км. Это позволяет ударным БПЛА наносить поражение на значительно большем расстоянии, экономя заряд аккумулятора.

Кроме воздушных дронов, уже активно применяются надводные дроны-носители. По словам Боровика, сейчас ведется работа и над созданием подводной версии:

"Сейчас мы занимаемся разработкой подводного дрона такого типа. Это серьезный вызов, поскольку необходимо иметь хорошую координацию и систему управления такими дронами", - рассказал командир.

Magura / Инфографика: Главред

Такие технологии позволяют обходить оборонительные препятствия противника и эффективно поражать цели даже на сложных участках фронта.

Украинская разработка оружия - новости по теме

Как сообщал Главред, на фоне возможного сокращения помощи США Украина активно наращивает собственное производство артиллерии, в частности САУ "Богдана", которых в 2025 году будут выпускать более 20 в месяц (против 6 в 2023). Украина уже производит более 85% комплектующих для "Богданы" и планирует довести этот показатель до 95% до конца года.

Также в декабре прошлого года командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский рассказал, что Украина имеет лазерное оружие "Тризуб", способное сбивать самолеты на высоте более 2 км. По его словам, Украина стала пятой страной в мире, обладающей подобной технологией.

Кроме этого, Украина может разрабатывать собственную систему ПВО стратегического уровня, мощнее Patriot и с большей дальностью, чем SAMP/T, сообщает Defense Express. Партнеров для проекта ищут среди европейских компаний, в частности шведского Saab и норвежского Kongsberg.

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Морской дрон Magura V5 - что о нем известно Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) - украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия. В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км. Впервые лодка была представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению. 1 февраля 2024 года шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер Ивановец. В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. 14 февраля 2024 года в ГУР сообщили, что большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ был потоплен с помощью ударных морских дронов Magura V5.

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