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Украина может вернуться к ядерному оружию: эксперт назвал неожиданный сценарий

Даяна Швец
23 апреля 2025, 01:30
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Вопрос восстановления ядерного потенциала Украины должен появиться на повестке дня в будущем из-за неприятного опыта ненадежности гарантий безопасности.
Украина может вернуться к ядерному оружию: эксперт назвал неожиданный сценарий
Гончар прокомментировал ядерные амбиции Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Главные тезисы Гончара:

  • Ядерное оружие - не приоритет из-за высокой стоимости и важности конвенционного оружия
  • Тема восстановления ядерного потенциала может снова стать актуальной из-за опыта Будапешта
  • Обсуждение ядерного сдерживания возможно после войны, хотя это и сложный процесс

С начала полномасштабного вторжения все чаще в информационном пространстве обсуждается вопрос создания Украиной ядерного оружия и восстановления ядерного потенциала. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар во время чата на Главреде прокомментировал, есть ли у Киева для этого технические возможности.

"Эта тема сейчас находится в плоскости повышенного внимания. Однако я бы не сказал, что это тема для сегодняшнего дня. Потому что это колоссальные средства, это не может быть быстро в любом случае, а приоритеты у нас совсем другие. Да и концептуально - ну, хорошо, создадим мы один, два или пять боезарядов, а что дальше? Линейная логика здесь не работает", - говорит эксперт.

В то же время Гончар не исключает, что после того, как тем или иным образом будет прекращена российская агрессия, вопрос о создании потенциала сдерживания будет в повестке дня. Более того, обсуждение может включать не только ядерное оружие.

"И ядерное оружие - это же не только вопрос создания ядерного фугаса, а это вопрос носителей, и не только ракет. Так что это многоплановый вопрос, и так впопыхах решение принять невозможно. Тем более, нам нужно сейчас бросить все возможные усилия и мобилизовать международную помощь для конвенционных вооруженных сил", - говорит Гончар.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

По мнению президента Центра глобалистики "Стратегия XXI", если мы прибегнем к созданию ядерного оружия сейчас, то многим нашим партнерам это не придется по душе.

"Не потому, что они будут принципиально против, нет. Ведь многие прекрасно понимают, как кинули Украину Будапештским меморандумом и ядерным разоружением. Но потому, что, на их взгляд, это будет тратой денег не в том направлении. Потому что сейчас Украине нужно больше конвенционного вооружения, высокоточного оружия и так далее. И в этом налаживается сотрудничество с нашими европейскими партнерами", - считает эксперт.

Подытоживая, Михаил Гончар не исключает, что тема восстановления ядерного потенциала Украины должна появиться на повестке дня, потому что история Украины стала показательной для всего мира - как не нужно доверять сильным мира сего. Наше государство за это поплатилось очень жестокой ценой.

Смотрите видео, в котором Михаил Гончар рассказал, как снижение цен на нефть ударит по России:

Ядерное оружие в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Павел Подвиг, специалист по вопросам ядерного оружия из России высказал мнение, что уже через четыре года Украина может вернуть ядерный статус. Для создания ядерной бомбы у Киева есть возможность использовать обогащенный уран или плутоний.

В то же время бывший министр экологии Юрий Костенко, который был вовлечен в процесс отказа Украины от ядерного арсенала, раскрыл давнюю тайну. Он рассказал, какие государства наиболее настойчиво требовали этого от Киева.

Комментируя возможность создания "ядерного щита" для Украины, Костенко подчеркнул, что Евросоюз наконец-то осознал свою роль в гарантировании безопасности. По словам эксперта, гарантии ядерной защиты от США не являются незыблемыми и могут быть отменены в любой момент.

Больше важных новостей:

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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