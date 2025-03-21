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Разработка Украиной ядерного оружия: Костенко назвал главное условие

Алексей Тесля
21 марта 2025, 10:59
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Лучшим вариантом для Украины было бы участие в союзе с другими странами, считает Юрий Костенко.
Украина, ядерное оружие
Украина отказалась от ядерного оружия / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное:

  • В Украине есть плутоний, который можно использовать для создания ядерных боеголовок
  • Украина может участвовать в союзе с другими странами

Народный депутат Украины пяти созывов, председатель Украинской народной партии, бывший министр окружающей природной среды Украины Юрий Костенко прокомментировал вопрос вероятности образования "ядерного зонтика".

"Вы же знаете, что в Украине уже есть горячие головы, которые предлагают вернуться к ядерному статусу. Учитывая мои знания и международный опыт по ядерному оружию, могу однозначно утверждать, что самостоятельно Украина не может преодолеть сегодняшние проблемы, чтобы выйти на разработку собственного ядерного оружия. Во-первых, нет ресурсов, во-вторых, это требует огромного времени, а у нас война", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Поэтому лучшим вариантом для Украины было бы участие в союзе с другими странами, считает эксперт.

"Например, Польша уже заявляет, если Соединенные Штаты Америки не будут размещать на ее территории ядерное оружие как форпост против российской агрессии, то она может рассматривать варианты его создания. Польские политики высказываются осторожно, но между строк можно понять, что они рассматривают возможность создания ядерного оружия в кооперации с другими государствами", - говорит он.

Собеседник пояснил, что если сейчас Европейский Союз начнет рассматривать вопрос ядерного сдерживания, то тот "зонтик", который обещают над ЕС, недостаточен.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика

"Хотя бы потому, что в теории ядерного сдерживания важна паритетность. Сейчас Китай ускоренными темпами производит наибольшее количество ядерных боеголовок. Он имел 300, а уже имеет 500 (имеется в виду за время широкомасштабной войны). Это означает, что они перешли на конвейерный способ производства ядерных боеголовок. В Европе этого пока что нет. Однако если говорить о возможностях всего Европейского Союза с привлечением Украины, то ситуация меняется", - сказал он.

Костенко напомнил о том, что на Чернобыльской АЭС хранится большое количество плутония, который можно использовать для создания ядерных боеголовок. Также стоит упомянуть и другие украинские атомные электростанции, где можно перерабатывать отработанное топливо для извлечения высокообогащенного урана и плутония.

"В этом смысле Украина может стать мощным партнером в создании общеевропейской системы безопасности и противодействия ядерному терроризму со стороны России и боевому использованию ядерного оружия. Вопрос лишь в том, насколько украинское руководство готово к таким масштабным предложениям и планам, которые обсуждаются не на трибунах Верховной Рады или пресс-конференциях, а в глубокой тайне Украине нужно менять подход - от политики разговоров к реальным действиям по защите национальных интересов", - добавил он.

Смотрите видео - интервью Юрия Костенко:

Ранее сообщалось о том, что Франция готова разместить ядерное оружие на территории некоторых стран. Президент Франции подчеркнул, что ядерная доктрина его страны не меняется.

Напомним, ранее Макрон назвал Францию уникальной страной в Европе благодаря своему потенциалу ядерного сдерживания. Он также не против распространять эту защиту на европейских союзников.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО может занять много лет. Альтернативной гарантией безопасности от российской агрессии может стать ядерное оружие.

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Кто такой Юрий Костенко

Юрий Иванович Костенко (род. 12 июня 1951, Новая Ободовка, Винницкая область, УССР) - украинский политик. Председатель Украинской Народной Партии с декабря 1999 года.

1990-1994 - народный депутат Украины I созыва;

Март 1990 - октябрь 1992 года - заместитель председателя, с октября 1992 года - член Комиссии по вопросам экологии.

Входил в Народный Совет.

С октября 1992 года - Министр охраны окружающей природной среды Украины.

1994-1995 - Народный депутат Украины II созыва, член Комиссии по вопросам ядерной политики и безопасности. Член депутатской фракции НРУ.

Бывший министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины. Был членом совета СБУ, членом Совета национальной безопасности при Президенте Украины, членом Совета национальной безопасности и обороны Украины с августа 1996 по сентябрь 1998 года, членом Комиссии по вопросам ядерной политики и экологической безопасности при Президенте Украины с декабря 1997 по июль 2000 года, членом Государственной комиссии по проведению в Украине административной реформы с июля 1997 по июль 2001 года. 4 октября 1997 года в Вене на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ подписал от имени правительства Украины Конвенцию о безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработанным топливом.

1998-2002 - народный депутат Украины III созыва (НРУ, № 5 в списке). Заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности с июля 1998 года.

Возглавлял временную Комиссию по вопросам разработки концепции национальной безопасности, возглавлял специальную работу депутатской группы по подготовке к ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, участвовал в работе временной Комиссии по расследованию действий должностных лиц во время ГКЧП, возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией по проблемам ядерного разоружения.

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