'Сделаем так': Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие

Президент Украины предположил, что вступление Украины в НАТО может затянуться на годы или десятилетия.

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Зеленский предложил альтернативный вариант защиты от российской агрессии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Зеленского:

Вступление Украины в НАТО может занять "годы или десятилетия"

Ядерное оружие может сдержать агрессию РФ

Украина нуждается в ракетных комплексах, финансировании для армии, а также западном военном контигнете

Вступление Украины в НАТО может занять много лет. Альтернативной гарантией безопасности от российской агрессии может стать ядерное оружие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану.

По словам Зеленского, вступление Украины в НАТО может затянуться "на годы или десятилетия", поэтому "возникает абсолютно справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла все это время, на всем этом пути?"

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"Какой пакет поддержки, какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие", - сказал глава государства.

Президент добавил, что Украина может получить от западных партнеров ракеты для сдерживания России. Однако, как отметил Зеленский, гарантирует ли это защиту от российских ядерных ракет - "это риторический вопрос".

"Поэтому давайте сделаем так: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные системы, партнеров, помогите нам финансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны. Если мы говорим об этом, хорошо, но здесь возникает вопрос, о котором я вам говорил. Если мы не в НАТО, то почему он (Путин - Главред) на нашей земле? Если мы не в НАТО и Америка говорит, что мы не готовы принять Украину в НАТО, то Путин должен полностью отступить с нашей территории", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что страх России перед членством Украины в НАТО был причиной вторжения.

"Хорошо, мы не члены НАТО. Убирайся прочь с нашей земли", - добавил он.

Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

Новости Украины - последние заявления Зеленского

Как сообщал Главред, Дональд Трамп заявил, что США хотят получить редкоземельные металлы от Украины в обмен на оказанную помощь.

В Украине есть значительные запасы редкоземельных металлов, урана, титана, лития и графита. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти ресурсы являются частью "Плана победы" Зеленского и могут стать основой для экономического роста и укрепления партнерства с США и ЕС

Также Зеленский сообщил, что уже согласованы рабочие даты для визита американской команды в Украину. Украинская сторона обсудила это с представителями США, в частности Китом Келлогом и советником по нацбезопасности Белого дома Джоном Уолтцом.

Кроме этого, Зеленский провел совещание по развитию Воздушных сил Украины. Президент анонсировал поставки французских истребителей Mirage 2000, которые под управлением украинских пилотов усилят оборону.

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Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие - оружие массового поражения, состоит из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действия. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва гораздо больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

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