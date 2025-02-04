Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Сделаем так": Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие

Руслана Заклинская
4 февраля 2025, 19:53
1139
Президент Украины предположил, что вступление Украины в НАТО может затянуться на годы или десятилетия.
'Сделаем так': Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие
Зеленский предложил альтернативный вариант защиты от российской агрессии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Вступление Украины в НАТО может занять "годы или десятилетия"
  • Ядерное оружие может сдержать агрессию РФ
  • Украина нуждается в ракетных комплексах, финансировании для армии, а также западном военном контигнете

Вступление Украины в НАТО может занять много лет. Альтернативной гарантией безопасности от российской агрессии может стать ядерное оружие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану.

По словам Зеленского, вступление Украины в НАТО может затянуться "на годы или десятилетия", поэтому "возникает абсолютно справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла все это время, на всем этом пути?"

видео дня

"Какой пакет поддержки, какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие", - сказал глава государства.

Президент добавил, что Украина может получить от западных партнеров ракеты для сдерживания России. Однако, как отметил Зеленский, гарантирует ли это защиту от российских ядерных ракет - "это риторический вопрос".

"Поэтому давайте сделаем так: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные системы, партнеров, помогите нам финансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны. Если мы говорим об этом, хорошо, но здесь возникает вопрос, о котором я вам говорил. Если мы не в НАТО, то почему он (Путин - Главред) на нашей земле? Если мы не в НАТО и Америка говорит, что мы не готовы принять Украину в НАТО, то Путин должен полностью отступить с нашей территории", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что страх России перед членством Украины в НАТО был причиной вторжения.

"Хорошо, мы не члены НАТО. Убирайся прочь с нашей земли", - добавил он.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

Новости Украины - последние заявления Зеленского

Как сообщал Главред, Дональд Трамп заявил, что США хотят получить редкоземельные металлы от Украины в обмен на оказанную помощь.

В Украине есть значительные запасы редкоземельных металлов, урана, титана, лития и графита. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти ресурсы являются частью "Плана победы" Зеленского и могут стать основой для экономического роста и укрепления партнерства с США и ЕС

Также Зеленский сообщил, что уже согласованы рабочие даты для визита американской команды в Украину. Украинская сторона обсудила это с представителями США, в частности Китом Келлогом и советником по нацбезопасности Белого дома Джоном Уолтцом.

Кроме этого, Зеленский провел совещание по развитию Воздушных сил Украины. Президент анонсировал поставки французских истребителей Mirage 2000, которые под управлением украинских пилотов усилят оборону.

Читайте также:

Что такое ядерное оружие?

Ядерное оружие - оружие массового поражения, состоит из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действия. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва гораздо больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ядерное оружие Владимир Зеленский война на Донбассе новости Украины война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ получили на вооружение нового робота: как он поможет защитникам

ВСУ получили на вооружение нового робота: как он поможет защитникам

20:42Украина
"Новые жесткие пакеты": Зеленский анонсировал новые санкции СНБО и раскрыл детали

"Новые жесткие пакеты": Зеленский анонсировал новые санкции СНБО и раскрыл детали

20:23Украина
"Сделаем так": Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие

"Сделаем так": Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие

19:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 5 февраля: Львам - путешествия, Девам - много счастливых моментов

Гороскоп на завтра 5 февраля: Львам - путешествия, Девам - много счастливых моментов

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Эксперты призвали обработать стены уксусом в феврале: в чем причина

Эксперты призвали обработать стены уксусом в феврале: в чем причина

Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

Последние новости

20:42

ВСУ получили на вооружение нового робота: как он поможет защитникам

20:37

Минус 10 - не беда: почему дети в СССР спали зимой на улице

20:31

Важный этап маникюра: зачем удалять кутикулу - большинство не догадывается

20:23

"Новые жесткие пакеты": Зеленский анонсировал новые санкции СНБО и раскрыл детали

20:03

Знают единицы: что означает белый дым из выхлопной трубы машины и есть ли опасность

Избегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой ЯлтеИзбегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой Ялте
19:57

В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация детей из 12 сел: список

19:53

"Сделаем так": Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие

19:39

"Уничтожена вся инфраструктура": генерал о мощных ударах по аэродромам РФ

19:39

Снег, 11-градусный мороз и гололедица: в каких регионах влупит похолодание

Реклама
19:37

Женщина нашла шедевр на секонде: картина за 8 долларов может стоить тысячи

19:37

На фронте под обстрел попали известные журналисты ТСН: есть раненыеФото

19:08

Где 3 различия между детьми: только гений найдет скрытые детали за 14 секунд

19:00

Охватит ли война еще одну область Украины – Днепропетровскуюмнение

18:48

Доллар стремительно летит вниз: новый курс валют в банках и обменниках

18:47

Можно ли перевозить рыбу через границу с Польшей: правила 2025 года

18:40

Когда сеять помидоры на рассаду: специалист поделился секретом хорошего урожая

18:34

"Нам нужно подождать": Буданов отрицает, что войска КНДР отошли с линии фронта

18:22

РФ готовит штурм и собирает "ударный кулак": названы направления главного удара

18:22

"Есть рабочие даты встречи": Зеленский сделал заявление о визите американской командыВидео

18:20

ВСУ мощно поразили пункт управления россиян на Курщине: известно о больших потерях

Реклама
18:17

Бледная копия себя: Анна Седокова объяснила, куда исчезла после смерти Тиммы

17:58

Возвращение советского Интервидения: Путин приказал провести аналог Евровидения

17:54

Запрет снят: Украина может бить западным оружием по всей территории РФ - СМИ

17:32

Как вывести желтые пятна с матраса: домашнее средство, которое стоит копейки

17:23

Зеленский анонсировал появление в Украине новых истребителей: что известно

17:16

Серьезные разрушения: РФ ударила по объекту энергетики, потеряны большие мощности

17:16

Ракета унесла их жизни: в Изюме погибли две сестры, одна из них была беременнойФото

17:09

Евровидение-2025: Игорь Кондратюк рассказал, кто победит на Национальном отбореВидео

17:06

Зачем дальнобойщики стучат по шинам авто перед поездкой: ответ удивит

17:03

Проведение выборов в Украине до конца 2025 года: Маркарова сделала громкое заявление

17:02

Бургер в лаваше: шикарная закуска, которую разметают за 1 минуту - рецепт

17:01

Трамп выставил условие для продолжения помощи: что должна отдать Украина

16:56

Мягкий климат и приятная цена: украинцы скупают квартиры в одной из стран

16:55

ВСУ могут выйти из Часового Яра: Попович раскрыл угрожающую ситуацию на фронте

16:50

Цены на популярные продукты резко "взлетели": что подорожало больше всего

16:27

Почему нельзя пить из чужой чашки: что говорят приметы и здравый смысл

16:02

Можно ли мыть голову в воскресенье: окончательный ответ священникаВидео

16:00

Держатся в стороне: 5 самых скромных знаков зодиака

15:51

Даже в феврале: можно ли обрезать деревья зимой

15:51

"Все было в дыму, потом пошел огонь": очевидец о ракетном ударе по Изюму

Реклама
15:42

Экспорт металлов принес стране $4,5 миллиарда в 2024 году — Анзин

15:42

Хочет объявить себя победителем: в NYT назвали цель торговых войн Трампа

15:40

Грозит штраф и потеря прав: без каких двух вещей водителям нельзя садиться за руль

15:32

Новый тариф на свет: стало известно, кто с февраля будет платить больше

15:28

Как пауки в банке: Лолита накинулась на "готового наклоняться" Киркорова

15:25

Украинцы в Британии могут потерять работу и жилье из-за проблем с визами – СМИ

15:20

Понадобится всего четыре ингредиента: нереально вкусный рецепт морковного торта

14:53

Почему яичный желток бывает разного цвета: какой из них полезнее и вкуснее

14:46

У россиян катастрофические потери: в ГПСУ назвали "горячее" направление

14:38

"Мы крутой бренд": Ryanair готовится возобновить полеты в Украину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять