Зеленский анонсировал появление в Украине новых истребителей: что известно

Французские истребители, которые Украина ожидает получить смогут усилить оборону Украины, отметил Зеленский.

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Зеленский анонсировал появление в Украине новых западных истребителей / Коллаж Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram, wikipedia

О чем сказал Зеленский:

Стоит ожидать появления в украинском небе французских истребителей

Нужно ускорить модернизацию армейской авиации

Владимир Зеленский провел совещание, посвященное развитию Воздушных сил Украины, в частности военной авиации. Об этом он сообщил в своем Telegram, анонсировав появление в Украине французских истребителей.

По его словам, Украина уже достигла значительного прогресса, перейдя на истребители F-16, которые эффективно выполняют боевые задачи на защиту страны. Это большое достижение Вооруженных Сил Украины, ведь переход на новый тип самолетов состоялся в чрезвычайно короткие сроки по сравнению с другими странами.

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"Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону", - сказал президент.

Что известно о французских самолетах Mirage 2000 / Инфографика Главред

Президент подчеркнул необходимость ускорения модернизации украинской военной авиации. Речь идет об обновлении кадровой политики, организационных изменениях и повышенном внимании командного состава к подготовке пилотов, инженеров и всех, кто прилагает усилия к развитию Воздушных сил. В совещании также приняла участие Лилия Аверьянова - мать Героя Украины майора Андрея Пильщикова (Джуса).

"Поручил министру обороны Украины реализовать определенные организационные изменения. Обсудили перспективы сотрудничества с партнерами, работаем над кадровыми вопросами для укрепления командного состава Воздушных сил и руководящего состава Министерства обороны", - резюмировал Зеленский.

Передача Украине самолетов Mirage 2000 - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Франция передаст Украине многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000-5 до конца первого квартала 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире Sud Radio.

Ранее отмечалось, что первые три истребителя Mirage 2000-5F должны поступить Украине до 20 января 2025 года.

В целом Франция планирует передать Украине шесть таких истребителей. Кроме того, украинские пилоты уже получили F-16, МиГ-29 и ударные вертолеты Ми-24, что значительно усилило Воздушные Силы. Об этом сообщил авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко.

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Истребители Mirage 2000 - что о них известно Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет Военно-Воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

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