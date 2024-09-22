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Не только F-16 и Mirage-2000: Украина может получить два новых типа самолетов - Умеров

Руслана Заклинская
22 сентября 2024, 02:26
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Украина ведет переговоры о поставках нескольких типов истребителей для достижения превосходства над врагом, рассказал Рустем Умеров.
Не только F-16 и Mirage-2000: Украина может получить два новых типа самолетов - Умеров
Украина ведет переговоры о получении нескольких типов истребителей / Колаж: Гларвед, фото: УНИАН, uk.wikipedia.org

Украина летом получила от союзников первые F-16, однако их недостаточно, чтобы получить преимущество над РФ в воздухе. Поэтому страна ведет переговоры с партнерами о поставках западных истребителей еще двух типов. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас партнерам объясняют, сколько авиационных бригад и самолетов нужно Украине. Умеров отметил, что в прошлом году основное внимание было на обучении пилотов и создании инфраструктуры, но в этом году целью является обеспечение превосходства в воздухе.

"Сейчас у нас уже есть от партнеров то, что они дают нам commitment (обязательства, - Главред) по F-16, commitment дают по "миражам". Консультации идут по Gripen, консультации идут по Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ", - заявил министр.

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Умеров рассказал, что в войне против Украины россияне используют до 300 самолетов и до 300 вертолетов. Поэтому союзникам разъясняют, какие платформы и вооружение необходимы, чтобы обеспечить преимущество Воздушных сил Украины.

"Скоро мы будем иметь результаты, которые мы будем анонсировать. Надеюсь, впоследствии мы сообщим", - подчеркнул Умеров.

Не только F-16 и Mirage-2000: Украина может получить два новых типа самолетов - Умеров
Что известно о самолетах JAS 39 Gripen / Колаж: Главред, фото: УНІАН, uk.wikipedia.org

Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Самолеты для Украины - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение флота истребителей F-16. По его словам, есть четкое понимание шагов для расширения количества боевых самолетов и ускорения тренировки пилотов.

Также Франция модернизирует часть истребителей Mirage 2000-5, которые планируют передать Украине. Как сообщает SudOuest, самолеты адаптируют на авиабазе Казо для возможности стрельбы по наземным целям.

Кроме этого, Украина может вскоре получить крылатые авиационные бомбы средней дальности для F-16. Вероятно, их предоставят в рамках пакета военной помощи от США на 375 млн долларов.

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