В Украине появятся новые F-16: Дания срочно передает партию истребителей

Дания передаст Украине вторую партию истребителей F-16 до конца года, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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Украина получит новые F-16 от Дании / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

До конца 2024 года Украина получит новую партию истребителей F-16 от Дании. Количество самолетов, которые передадут ВСУ, не разглашается из соображений безопасности. Об этом сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, пишет DR.

"Дания поставит в Украину дополнительную партию самолетов F-16 во второй половине 2024 года", - заявил Поульсен.

Министр подтвердил, что первую партию истребителей Дания передала Украине в августе этого года. В целом страна обязалась предоставить Украине 19 самолетов F-16.

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Точную дату поставки и количество самолетов держат в тайне из соображений безопасности.

Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Истребители F-16 для Украины - главное

Напомним, в последний день июля первые 10 истребителей F-16 из 79 прибыли в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил получение истребителей.

Министр обороны Украины Рустем Умеров недавно заявил, что вскоре Украина получит новую систему ПВО Patriot от Румынии, а в украинском небе появятся новые истребители.

Также премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания планировала передать истребители F-16 Украине еще в начале войны, однако процесс затянулся из-за длительных обсуждений с союзниками.

Напомним, 26 августа истребитель F-16, который Украине передали союзники, разбился во время отражения российской атаки. После этой катастрофы партнеры Украины начали сомневаться в быстром обучении пилотов и предоставлении новых истребителей.

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