В Украине появятся новые F-16: Дания срочно передает партию истребителей

До конца 2024 года Украина получит новую партию истребителей F-16 от Дании. Количество самолетов, которые передадут ВСУ, не разглашается из соображений безопасности. Об этом сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, пишет DR.
"Дания поставит в Украину дополнительную партию самолетов F-16 во второй половине 2024 года", - заявил Поульсен.
Министр подтвердил, что первую партию истребителей Дания передала Украине в августе этого года. В целом страна обязалась предоставить Украине 19 самолетов F-16.
Точную дату поставки и количество самолетов держат в тайне из соображений безопасности.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
Истребители F-16 для Украины - главное
Напомним, в последний день июля первые 10 истребителей F-16 из 79 прибыли в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил получение истребителей.
Министр обороны Украины Рустем Умеров недавно заявил, что вскоре Украина получит новую систему ПВО Patriot от Румынии, а в украинском небе появятся новые истребители.
Также премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания планировала передать истребители F-16 Украине еще в начале войны, однако процесс затянулся из-за длительных обсуждений с союзниками.
Напомним, 26 августа истребитель F-16, который Украине передали союзники, разбился во время отражения российской атаки. После этой катастрофы партнеры Украины начали сомневаться в быстром обучении пилотов и предоставлении новых истребителей.
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