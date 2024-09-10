F-16 полетят "кошмарить" Россию: важная страна дала разрешение на удары по РФ

Право на самооборону не прекращается за 100 километров от границы, напоминает министр обороны Нидерландов.

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Амстердам разрешает Киеву наносить удары по РФ / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Википедия

Украина может использовать свое вооружение для атак на военные объекты на территории страны-агрессора России - такое разрешение дали Нидерланды.

С соответствующим заявлением выступил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В соответствии с международным правом, в рамках права на самозащиту Амстердам разрешает Киеву использовать их вооружение на российской территории. Более того, как подчеркнул Брекельманс, это касается также и истребителей F-16, которые предоставит Амстердам Украине.

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"Киев имеет право защищать себя. И если страну атакуют из приграничных районов или российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. То же самое касается вражеских ракет: они тоже могут быть перехвачены нашим оружием над Россией", - подчеркнул Брекельманс.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Политик выступил с призывом к союзникам Украины сделать то же самое. Министр напоминает, что нормы международного права не ограничивают расстояние для таких ударов.

"Право на самооборону не прекращается за 100 километров от границы. Мы не накладывали на Украину никаких ограничений на оперативное расстояние", - заявил нидерландский министр обороны.

Приятным бонусом является также то, что Нидерланды выделят 80 млн евро на материалы для обслуживания F-16 и поставят ракеты "воздух-воздух".

F-16 - характеристика / Инфографика: Главред

Атаки Украины на территории РФ - что известно

Как известно, сегодня ночью дроны атаковали Подмосковье и еще четыре области РФ. БПЛА также заметили в Брянской, Липецкой, Тульской, Калужской областях страны-агрессора РФ.

Совершенно очевидно, что для СБУ нет "красных линий" на территории РФ. Экс-нардеп Александр Черненко подчеркивает, что СБУ наносит не единичные удары, а осуществляет массовые атаки, которые снизят возможности россиян на фронте.

Даже Крымский мост разваливается после украинских ударов. Сооружение требует экстренного ремонта, ведь там происходит деградация конструкций после нанесенных ударов.

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