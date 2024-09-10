Дроны атаковали Подмосковье и еще четыре области РФ: что известно

БПЛА также заметили в Брянской, Липецкой, Тульской, Калужской областях страны-агрессора РФ.

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Россияне пожаловались на атаку дронов ночью 10 сентября / Коллаж: Главред, фото: t.me/shot_shot

В ночь на 10 сентября в российском Подмосковье гремели взрывы и вспыхнули пожары - местные жители пожаловались на атаку дронов. Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" закрыты на вылет и прилет самолетов - там объявлен план "Ковер". Аэропорт "Жуковский" также закрыт - там пожары на взлетно-посадочной полосе.

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что российская ПВО сбила десятки БПЛА. По его словам дроны, которые летели на Москву, якобы сбивали в городском округе Люберцы, в Подольске и в Раменском городском округе.

По его словам, в Люберцах сбили один беспилотник, в Раменском округе – два, а в Подольске - якобы четыре.Собянин утверждает, что на местах падения обломков "разрушений и пострадавших нет".

видео дня

При этом в Сети публикуют видео, на которых видны взрывы, пожары и разрушения:

Также в Сеть попали кадры из аэропорта "Жуковский", на которых явно видно, что на взлетно-посадочной полосе вспыхнул пожар:

Позже росСМИ заявили, что в Раменской Московской области после атаки БПЛА горит многоэтажка. ПВО оккупантов, вероятно, сбила беспилотник прямо над домом.

Впоследствии пропагандистские СМИ РФ сообщили об "ударе дронов" по еще одной многоэтажке в Раменском. Они утверждают, что вследствие "прилетов" в населенном пункте пострадали пять человек, у них осколочные ранения.

Кадры из Раменского / Фото: t.me/shot_shot

Кадры из Раменского / Фото: t.me/shot_shot

В то же время на атаку БПЛА пожаловались и в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО оккупантов "перехватили и уничтожили 59 БПЛА самолетного типа".

В Липецкой области беспилотники якобы сбивали в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах.

В Тульской области, по данным росСМИ, уничтожены 2 БПЛА: "обломки упали на одном из объектов ТЭК, пострадавших нет, подача ресурса потребителям не нарушена".

Работала российская ПВО и в Калужской области: там заявили про уничтожение 7 БПЛА – в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах, а также о том, что "жертв и разрушений нет".

Разрешение на удары по России

Украина месяцами наносит успешные удары по стратегическим объектам в стране-агрессоре России. Для того, чтобы ослаблять врага более эффективно ВСУ необходимо разрешение от США на использование дальнобойного оружия, такого как ATACMS. В Штатах до сих пор не приняли решение по этому поводу, поэтому Украина продолжает действовать своими силами, заявил военный эксперт, полковник запака Олег Жданов.

В конце августа стало известно, что Украина объявила о передаче Байдену целей для атак территории РФ ракетами ATACMS. В Вашингтон приезжала делегация из Киева на переговоры. Однако пока сторонам не удалось договориться о решении вопроса.

24 августа президент Владимир Зеленский объявил о первом успешном использовании новой украинской ракеты-дрона под названием "Паляница". Однако это оружие могли применять и раньше во время ударов по вражеским объектам. В частности - во время атак на временно оккупированных территориях.

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