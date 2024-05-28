Взрывы в Подмосковье: российская ПВО перепутала цели и влупила по своим - СМИ

На месте падения нашли фрагменты только ракет российского комплекса противовоздушной обороны.

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Россия размещает ПВО на законсервированных полигонах твердых отходов / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Радио Свобода

Взрывы в Балашихе Московской области в понедельник, 27 мая, были связаны с работой российской ПВО. По сообщению СМИ, военные перепутали "вражеский дрон" с метеорологическим зондом. Есть пострадавшие.

Согласно информации "ВЧК-ОГПУ", после получения запроса спецслужб силы ПВО комплекса "Панцирь-С1" сделали три выстрела по малогабаритному летящему шару. При этом сами военные указали, что целью мог быть обычный метеорологический зонд.

Из-за падения блоков ракет, в микрорайоне Кучино, есть повреждения частных домов и двое пострадавших мужчин.

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Во время осмотра российские силовики нашли обломки ракет ПВО, но не обнаружили никаких фрагментов, указывающих на сбитие БПЛА.

Как рассказали изданию пострадавшие, оба находились на улице с детьми и последних чудом не задело: один мужчина был со своими на детской площадке, а тот, что в лесу видел неподалёку подростков.

Россия рассекретила позиции ПВО в Подмосковье

Радио Свобода пишет, что отстрелявший по "дрону" ЗРК "Панцирь" был установлен на вершине законсервированного полигона твердых отходов в Кучине.

Всего журналистам удалось обнаружить позиции систем ПВО на 7 бывших мусорных свалках: в Дубне; Каурцеве; под Рузой; на полигоне Съяново-1; в Торбееве, Хметьеве и Частцах.

Все эти позиции были оборудованы уже после начала российского вторжения в Украину, большинство – после первых атак украинских беспилотников на Москву весной 2023 года. Еще на трех полигонах такие же площадки, предположительно, находятся в процессе строительства.

Взрывы в Подмосковье 27 мая - главное

В Московской области РФ в понедельник вечером, 27 мая, раздались взрывы. По сообщению российских властей, якобы "малоразмерный воздушный шар" был замечен в районе Балашихи.

Из-за работы ПВО есть повреждения частных домов.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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