У оккупантов в Луганске раздались взрывы, Москва тоже жалуется на атаку

Украина атаку по местам сосредоточения сил и средств противника пока не подтверждала.

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Московскую область атаковали "воздушные шары" / Коллаж Главреда. Фото: Telegram Дениса Казанского, ASTRA

В оккупированном Россией Луганске и в Московской области РФ в понедельник вечером, 27 мая, раздались взрывы, сообщают местные паблики.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как за жилыми домами в Луганске виднеется большое пламя и поднимается столб дыма.

Оккупационные власти жалуются, что удар якобы был нанесен ракетами с кассетной боевой частью.

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Кроме того, россияне подтвердили атаку БПЛА на Московскую область. Якобы "малоразмерный воздушный шар" был замечен в районе Балашихи. Из-за работы ПВО есть повреждения частных домов.

В Подмосковье работает ПВО - смотрите видео:

Взрывы в Луганске 27 мая – подробности от ОВА

По словам главы Луганской ОВА Сергея Лысогора, прилет произошел "в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода".

Потери авиационной техники могут быть существенными, отмечает он.

Удары по России - последние новости

Как писал Главред, дрон ГУР 26 мая пролетел рекордные 1800 километров и атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

Ранее самой удаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками, был объект в городе Салават республики Башкортостан РФ, который расположен на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском.

Этот объект, как стало известно позже, входит в "Газпром нефтехим Салават", владеющий одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. После "прилетов" дронов НПЗ остановил работу.

Стоит отметить, что в СМИ уже появилась информация о подготовке Украины к ракетным ударам по территории России. По мнению экспертов, атаками дронов "очень серьезно отрабатываются маршруты вероятных ударов".

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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