Украина готовится бить дальнобойными ракетами по целям в РФ - Defence Express

Силы обороны отрабатывают маршруты вероятных ударов, считает Валерий Рябых.

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Украина может бить ракетами по территории РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Pixabay/Peggy_Marco

Удары украинских БПЛА по РЛС на территории РФ являются признаком того, что Силы обороны готовятся увеличивать ракетные обстрелы страны-агрессора дальнобойными ракетами, заявил директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Сейчас осуществляется подготовительный этап для того, чтобы бить по территории РФ дальнобойными ракетами", - подчеркнул он в эфире Эспрессо.

По словам эксперта, если украинские беспилотники долетают уже на такое большое расстояние, то это также указывает и на то, что очень серьезно отрабатываются маршруты вероятных ударов.

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"Также, по всей вероятности, наши беспилотники долетая на такое большое расстояние сканируют территорию РФ на наличие систем ПВО", - не исключает собеседник.

Он считает, что удары по территории РФ будут наращиваться, при этом недавняя атака на систему РЛС в Орске могла быть тестовым вариантом обстрела. На это, в частности, указывает небольшая боевая нагрузка беспилотников.

"Впрочем, такие точечные удары могут нанести большой ущерб России. Следует также отметить, что при появлении в Украине дальнобойных ракет полетные задачи будут отработаны. Такие ракеты мы можем получить от наших партнеров, или в рамках реализации собственной ракетной программы. Поэтому, по всей вероятности, удары по территории РФ будут наращиваться не только с помощью БПЛА, но и ракет", - добавил Рябых.

Что известно о Defense Express Defense Express — украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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