Когда военнообязанные должны повторно обновить данные: объяснение Минобороны

Военнообязанные должны прежде всего обновить в ТЦК адрес проживания, контактный номер телефона и адреса электронной почты.

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Как часто нужно обновлять данные в ТЦК / Коллаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

Военнообязанные украинцы должны обновить учетные данные до 16 июля 2024 года. После этого персональные данные нужно обновлять в случае их изменения в течение недели. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Прежде всего военнообязанные должны уточнить адрес проживания, контактный номер телефона и адреса электронной почты (при наличии).

Согласно новым требованиям, военнообязанные, которые уже обновили свои данные после 18 мая 2024 года, когда закон о мобилизации вступил в силу, должны снова обратиться в военкоматы только в случае изменения персональных данных. В таком случае данные нужно обновить в течение семи дней с момента изменения.

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Министерство также отметило, что те, кто обновил данные после 16 апреля 2024 года, когда закон был подписан президентом, но до его вступления в силу, должны еще раз обновить свои учетные данные.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - обновление данных военнообязанными

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦНАПах или в электронном режиме в течение 60 дней со дня вступления в силу закона.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Также если военнообязанный не обновит свои учетные данные в течение двух месяцев, то есть до 18 июля, полиция может его задержать и доставить в ТЦК. Однако здесь есть определенные нюансы.

Как сообщал Главред, система онлайн-учета военнообязанных "Оберіг" собирает данные из различных реестров, в частности налогоплательщиков, что позволяет ТЦК находить работодателей военнообязанных и организовывать их визиты в военкоматы. Об этом сообщил подполковник Павел Литвин,

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