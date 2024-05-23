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Кого может задержать полиция и отправить в ТЦК: объяснение юриста

Мария Николишин
23 мая 2024, 13:29
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Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь с собой военный билет или другой военно-учетный документ, а также паспорт.
Кого может задержать полиция и отправить в ТЦК: объяснение юриста
Украинцы могут обновить свои учетные данные до 18 июля / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине 18 мая вступил в силу новый мобилизационный закон. Если военнообязанный не обновил свои учетные данные в течение двух месяцев, то есть до 18 июля, полиция может его задержать и доставить в ТЦК. Однако и здесь есть определенные нюансы, сообщила юрист Арина Швец в комментарии "Новини.LIVE".

По ее словам, если военнообязанный не обновил свои учетные данные в течение двух месяцев и был привлечен к административной ответственности, то во время встречи ТЦК и полиции может произойти факт задержания и доставки мужчины в военкомат. Впрочем, нужно понимать, что перед этим должна состояться определенная проверка.

"Нужно учесть тот факт, что такое задержание производится только по предварительному обращению представителей центров комплектования в полицию", - рассказывает юрист.

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Арина Швец также отмечает, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь с собой военный билет или другой военно-учетный документ, а также паспорт.

"Эти документы имеют право проверять как работники ТЦК и СП, так и представители полиции", - отмечает она.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация.

Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, в Раде выступили с предложением дать бизнесу возможность бронировать сотрудников от мобилизации за ежемесячный денежный взнос в районе 20 тысяч грн за каждого.

Также Украина рассматривает вопрос справедливого и рационального бронирования военнообязанных от мобилизации. Стране нужна работающая экономика и инфраструктура для поддержки военных, которые защищают страну. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Мобилизация военнообязанных в возрасте от 25 лет может обеспечить Силам обороны Украины около 100 тысяч новых бойцов.

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