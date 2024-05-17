За что штрафуют тех, кто самостоятельно пришли в ТЦК: объяснение юриста

Даже при добровольной явке в ТЦК граждане могут получить штраф за нарушение правил военного учета, адвокат Роман Симутин четко объяснил причину.

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Можно ли получить штраф, если сам пришел в ТЦК - объяснение адвоката / коллаж Главред, фото УНИАН

Даже в случае добровольной явки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (в просторечии ‒ военкомат) граждане Украины могут быть оштрафованы за нарушение правил военного учета. Известный адвокат Роман Симутин объяснил, в каких случаях это возможно.

По его словам, постановление Кабинета министров №1487 от 30 декабря 2022 года утвердило порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Согласно пункту 23 данного постановления ‒ в случае изменения адреса, места жительства или других персональных данных граждане обязаны лично в семидневный срок сообщить о таких изменениях соответствующим органам, где они состоят на военном учете.

Если после 5 января 2023 года (дата вступления в силу постановления) гражданин:

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а)не состоял на военном учете в ТЦК, но подлежал постановке на учет;

б) состоит на военном учете, но после 5 января 2023 года менял свои персональные данные и в семидневный срок не сообщил об этом ТЦК.

То в таких случаях есть формальное основание для привлечения гражданина к ответственности по статье 210 или 210-1 Кодекса об административных правонарушениях, вероятно, с применением повышенных штрафов.

И не важно, говорит Симутин, что такой гражданин пришел в ТЦК и СП на обновление своих персональных данных в 60-дневный срок до 18 июля нынешнего года.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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