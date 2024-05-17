Бронирование от мобилизации: в Украине изменили правила

К этим предприятиям не применяются ограничения по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

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Правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных. В частности, работники критически важных предприятий ТЭК и ІТ будут бронироваться без ограничений, говорится в постановлении от 14 мая 2024 г. № 555.

"Военнообязанные работники предприятий топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго, и предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги, которые определены Минцифры критически важными, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности", - говорится в документе. видео дня

Также к этим предприятиям не применяются ограничения по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

В постановлении отмечается, что подлежат бронированию и работники подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, изготовление и/или поставку оборудования, предоставляют услуги, проводят другие инженерно-технические мероприятия для обеспечения бесперебойного функционирования Объединенной энергетической системы и газотранспортной системы Украины.

Инфографика закона о мобилизации / фото: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦНАПах или в электронном режиме в течение 60 дней со дня вступления в силу закона.

Верховная Рада также приняла законопроект №11079-1 о добровольной мобилизации некоторых категорий осужденных.

К тому же, в Украине могут мобилизовать каждого десятого мужчину соответствующего возраста, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

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