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"Будет справедливо": Кулеба выдал заявление о мобилизации украинцев за рубежом

Юлия Закрепа
26 апреля 2024, 14:26
Возвращение военнообязанных в Украину - это справедливо к мужчинам, которые остаются в Украине.
'Будет справедливо': Кулеба выдал заявление о мобилизации украинцев за рубежом
Кулеба заявил о мобилизации украинцев за рубежом / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Силы территориальной обороны ВСУ

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе о возвращении военнообязанных мужчин домой речь идет о справедливости.

"Думаю, что возвращение военнообязанных в Украину - это справедливо по отношению к мужчинам в Украине. Думаю, что это будет справедливо по отношению к ним, если мужчины из-за границы вернутся в Украину", - заявил Кулеба во время совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Байбой Браже, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что все мужчины призывного возраста, которые покинули страну после начала полномасштабной войны с Россией, получали правовые статусы, а также социальные выплаты из-за того, что они являются гражданами Украины.

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"Моей задачей, как дипломата, является защита украинцев за рубежом, и я буду это делать. Но, как я уже упоминал, речь идет о справедливости. Справедливость в отношениях между украинскими мужчинами за рубежом и украинскими мужчинами в Украине. И справедливость в отношениях между государством Украина и гражданином Украины", - отметил Кулеба.

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

В Раде раскрыли, чего ожидать через полгода действия закона о мобилизации в Украине. По замыслу авторов закона о мобилизации и законопроекта о наказании за нарушение мобилизации и воинского учета, эти документы должны были бы предоставить реальную картину мобресурса в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, зачем снижать возраст мобилизации. Нынешние воины Сил обороны Украины нуждаются в замене молодыми украинцами. Он считает, что новые бойцы в возрасте до 30 лет могут дать технологический прогресс в войне против страны-агрессора РФ.

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