У Путина придумали способ избежать мобилизации: в Bloomberg узнали детали

Агрессор Россия хочет в 2024 году набрать еще 300 тысяч оккупантов для войны против Украины, сказал один из кремлевских аналитиков Руслан Пухов.

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У Путина вместо мобилизации хотят набрать солдат-контрактников - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Россия попытается набрать больше солдат по контракту, чтобы избежать непопулярной массовой мобилизации, которая способна подорвать поддержку населения войны против Украины. Россияне планируют набрать в течение года еще 300 тысяч оккупантов.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, Кремль опасается повторения истории сентября 2022 года, когда мобилизация негативно повлияла на общественное доверие к властям, а страну покинуло почти миллион российских граждан.

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Сколько оккупантов хочет набрать РФ

Руководитель московского аналитического Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что если Россия набирает до 30 тысяч оккупантов в месяц, то в течение года могла бы собрать 300 000 военных.

Оккупанты России могут добиться "успехов" на поле боя

Журналисты пишут, что в ситуации, когда у россиян преимущество в боеприпасах, а у армии Украины проблемы из-за задержек военной помощи со стороны Запада и нехватка личного состава, возникают опасения серьезных успехов оккупантов на поле боя в ближайшие недели.

Российские войска уже на окраинах Часового Яра, высоты которого делают его решающим городом для обороны Украины в том районе.

Мобилизация в России (с 2022) Мобилизация в Росси́и была объявлена 21 сентября 2022 года в ходе вторжения России на Украину и вскоре после контрнаступления Вооружённых сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".

Мобилизация в России – главные новости:

Майор запаса Алексей Гетьман в интервью Главреду говорил, что после "выборов" Путина в России могут провести мобилизацию. Согласно его прогнозам, россияне хотят набрать еще 300-400 тысяч военных.

Россия готовится мобилизовать еще 300 тысяч человек к 1 июня, сказал президент Владимир Зеленский. Такое количество людей оккупанты намерены набрать в рамках дополнительного призыва.

Россия после 9 мая может начать новую мобилизацию, считает полковник СБУ в запасе Михаил Притула. По его словам, врагу понадобится минимум две недели, чтобы набрать войска и перебросить их на одно из направлений в Украине.

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