У Путина придумали способ избежать мобилизации: в Bloomberg узнали детали

Россия попытается набрать больше солдат по контракту, чтобы избежать непопулярной массовой мобилизации, которая способна подорвать поддержку населения войны против Украины. Россияне планируют набрать в течение года еще 300 тысяч оккупантов.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, Кремль опасается повторения истории сентября 2022 года, когда мобилизация негативно повлияла на общественное доверие к властям, а страну покинуло почти миллион российских граждан.
Сколько оккупантов хочет набрать РФ
Руководитель московского аналитического Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что если Россия набирает до 30 тысяч оккупантов в месяц, то в течение года могла бы собрать 300 000 военных.
Оккупанты России могут добиться "успехов" на поле боя
Журналисты пишут, что в ситуации, когда у россиян преимущество в боеприпасах, а у армии Украины проблемы из-за задержек военной помощи со стороны Запада и нехватка личного состава, возникают опасения серьезных успехов оккупантов на поле боя в ближайшие недели.
Российские войска уже на окраинах Часового Яра, высоты которого делают его решающим городом для обороны Украины в том районе.
Мобилизация в России (с 2022)
Мобилизация в Росси́и была объявлена 21 сентября 2022 года в ходе вторжения России на Украину и вскоре после контрнаступления Вооружённых сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".
Мобилизация в России – главные новости:
Майор запаса Алексей Гетьман в интервью Главреду говорил, что после "выборов" Путина в России могут провести мобилизацию. Согласно его прогнозам, россияне хотят набрать еще 300-400 тысяч военных.
Россия готовится мобилизовать еще 300 тысяч человек к 1 июня, сказал президент Владимир Зеленский. Такое количество людей оккупанты намерены набрать в рамках дополнительного призыва.
Россия после 9 мая может начать новую мобилизацию, считает полковник СБУ в запасе Михаил Притула. По его словам, врагу понадобится минимум две недели, чтобы набрать войска и перебросить их на одно из направлений в Украине.
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