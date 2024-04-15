РФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил Притула

Эвакуация с севера Харьковщины может указывать на то, что РФ попытается атаковать Харьков, однако пока ее ударной группировки там нет, считает Михаил Притула.

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Россия после 9 мая может провести большую мобилизацию, чтобы наступать в направлении сразу нескольких городов Украины - Притула / Коллаж: Главред

Харьков последние несколько недель переживает один из самых сложных периодов за все время полномасштабной войны. Российские войска систематически наносят удары по городу с воздуха, а пропаганда Москвы тиражирует сообщения о возможном наступлении. Силы обороны Украины контролируют ситуацию, продолжается работа по возведению фортификационных укреплений и подготовка к любым сценариям развития событий.

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула рассказал, почему оккупанты обстреливают Харьков, оценил угрозу наступления на город, сделал прогноз о возможной большой мобилизации в России и назвал потенциальные направления, на которых могут ударить вражеские войска.

На днях британское издание The Economist опубликовало материал, в котором говорится о том, что агрессор Россия решила превратить Харьков в так называемую серую зону - чтобы город стал непригодным для жизни. Мы видим, что ее войска постоянно обстреливают Харьков, происходят длительные отключения света. Как бы вы в целом могли бы оценить ситуацию?

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Россия везде, куда приходит, делает "серую зону": Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, Донецкая и Луганская область уже стали такими "зонами", где фактически нет жизни. Россияне приходят на территории и пытаются сделать там пустыню. Строить ничего не умеют, поэтому именно так и делают. Россия так же далека от цивилизованного мира, как Северная Корея от Южной.

По вашему мнению, чего ожидать харьковчанам? Продолжения обстрелов или новых провокаций со стороны РФ?

Обстрелы будут продолжаться в том объеме, в котором они есть. Россия не сможет сделать больше, чем сейчас, а снизить давление на Харьков не захочет. В целом все будет зависеть от успехов Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России на российский территории.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о принудительной эвакуации из северных районов области, которые россияне систематически обстреливают. Может ли такая эвакуация быть сигналом возможного начала наземных действий на севере Харьковщины?

Насколько мне известно, на севере Харьковской области уже мало кто проживает. Впрочем, эвакуация оттуда действительно может свидетельствовать о том, что Россия готовит еще одну попытку атаки на Харьков. В экспертной среде есть разные мнения относительно того, удастся ли россиянам ее осуществить. Среди западных специалистов существует мнение, что Харьков может быть одним из вероятных направлений наступления.

Но для того, чтобы уверенно об этом утверждать, надо иметь информацию о переброске в направлении Харькова определенного количества войск. Для этого россияне должны создать ударную группировку не менее 100 тысяч военных, и пока что такая группировка там не создается. На это нужно время.

Военные эксперты говорят, что сейчас у России нет группировки для наступления на Харьков. А возможен ли сценарий, в рамках которого россияне могли бы собрать группировку, например, в 200-300 тысяч военных, и попытаться построить плацдармы в Харьковской области с целью наступления на областной центр в будущем?

На территории России работают мобилизационные учреждения, которые составляют списки на предприятиях и записывают людей в резерв. Это планирование резерва мобилизации, обычное дело и работа таких учреждений. И чтобы мобилизовать, например, 200-тысячную армию, нужно не более недели. Железнодорожным транспортом такую группировку можно перебросить на тысячу километров. Все зависит от работы железных дорог, но перемещение можно осуществить и за неделю. Если россияне начнут что-то делать, через две недели можно будет увидеть их движения.

Будет ли это наступление на Харьков? Я считают, что это маловероятно. И хотя среди экспертов есть предположения относительно наступления России на Харьков, большинство из них придерживается точки зрения, согласно которой россияне будут наступать на восточном фронте, где у них лучше логистика, чем на севере от Харькова. Проблема не в перемещении условного 200-тысячного контингента, а в наличии логистического пути для реализации этой задачи. При условии существования маршрутов без разницы, куда перебрасывать войска - под Мозырь, на запад от Киева, или под Харьков.

Как можно защитить Харьков и область? Ракеты из Белгорода летят 30-40 секунд, уже наносятся удары модернизированными КАБами с дальностью 90 километров. Боеприпасы УМПБ Д-30 СН вообще могут угрожать всему городу.

У Путина когда-то был коллега - звали его Адольф Алоизович Шикельгрубер (Адольф Гитлер, - ред.). Этот коллега, Шикельгрубер, совершил ту же ошибку, которую сейчас допустил Путин. Он пытался уничтожить ракетами крупные города, чтобы заставить своих противников пойти с ним на переговоры и уступить территории.

В 1944-1945 годах Гитлер выпустил по Лондону примерно 30 тысяч ракет с боеголовками по 1000 килограмм. Они назывались Фау-1 и Фау-2. Плотность огня тогда была в два раза выше атак Путина. Но никаких результатов не было. Наоборот, судьба Адольфа Алоизовича Шикельгрубера была такой, что он стал злым гением истории.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сделал прогноз о том, что в мае-июне россияне попытаются пойти на Покровск Донецкой области. Можно ли предположить, что противник предпримет попытку зайти с запада Донетчины и продвинуться до Лозовой Харьковской области?

Вопрос в том, будет ли Россия проводить мобилизацию. Призыв большого количества людей в войска - ее единственное преимущество. Человеческий ресурс бесконечен, можно делать с ним все, что угодно, и отправлять на войну любое количество людей. Но у нее нет столько бронетехники, чтобы обеспечить свои войска. У россиян дефицит ракет и многого другого. Есть лишь вещевые мешки образца 1858 года, автоматы Калашникова, магазины и определенное количество дронов. И этого недостаточно для организации масштабного наступления.

Благоприятная для проведения мобилизации ситуация может возникнуть после большого патриотического накала, который обычно у них происходит на 9 мая. В это время как раз начинается "зеленка" и не надо будет использовать лишние ресурсы на экипировку армии, горючее и топливную логистику, как зимой. Посмотрим, как будут разворачиваться события после 9 мая. Если начнется насилование мозгов россиян лозунгами, такими как "Украина виновата", "можем повторить" и "дойдем до Берлина", будет понятно, что РФ готовит большую мобилизацию. Тогда эту мобилизацию россияне могут провести за неделю, они начнут готовиться: закупят вещевые мешки, аптечки и все, что нужно для фронта. Если начнется подготовка, надо будет ожидать наступления. Где будет планироваться наступление? Есть несколько вариантов, все зависит от того, какое количество людей удастся мобилизовать.

Какие это могут быть направления?

Это могут быть любые направления, гипотетически россияне могут рассматривать различные варианты, и не обязательно все будет реализовываться так, как они задумали. Они могут попробовать пойти в наступление, например, на востоке или на севере на участках, где есть железная дорога. Чтобы получить удобное место для развертывания большого плацдарма.

Условно говоря, наступательные действия возможны в направлении Харькова, Киева (с юга Беларуси), Житомира, Коростеня и Крыжополя. Также вероятным направлением может стать и Приднестровье, которое было обозначено на знаменитой карте Буданова, которую он обнародовал в ноябре 2021 года. Во время полномасштабной войны это направление задействовано не было.

России действительно достаточно нескольких недель, чтобы организовать наступательную операцию?

России надо минимум две недели. Но для того, чтобы все организовать, Москве нужна слаженная работа государственного механизма. Подобных единодушных действий у россиян уже давно не было. Это говорил и Зеленский: если Россия пойдет на определенные шаги, она к ним прибегнет в конце мая-начале июня. Поэтому можем сделать следующий расчет: военкоматы после упорного празднования 9 мая начнут рассылать повестки и потратят на это примерно 3 дня, условно говоря, до 12-14 мая. После этого неделя уйдет на мобилизацию, и еще неделя - на быструю переброску войск. По итогу в конце мая россияне уже могут быть готовы к наступательным действиям.

Провела ли Россия мобилизацию и готова ли к наступлению, будет понятно в середине мая. Подготовка будет заметна: на болотах начнется кипиш - там люди будут недовольны, потому что не захотят идти воевать. Они могут радоваться войне где-то там, но когда она будет касаться непосредственно каждого из них, возникнут определенные проблемы.

Кто такой Михаил Притула Михаил Притула – военный эксперт, полковник запаса Службы безопасности Украины в отставке. Бывший президент фонда Право народа. Работал в Центральном аппарате СБУ. В 2004 году активно участвовал в Оранжевой революции. После этого работал начальником Управления внутренней безопасности сначала в Луганской, а позже в Днепропетровской области.

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