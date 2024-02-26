Это произойдет после выборов в РФ: майор ВСУ сообщил о важном решении Путина

Майор запаса ВСУ указывает на то, что после принятия решения о мобилизации, Кремль сможет пополнить свою армию еще на 300-400 тысяч человек.

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Кремль готовится принять важное решение после переизбрания Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, ГУР МО, УНИАН

После выборов президента России в марте Владимир Путин примет решение о проведении в России "большой мобилизации". Об этом в интервью Главреду рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, вопрос лишь в том, как будет организована эта кампания: будут ли набирать людей из стран третьего мира (такие попытки уже есть), или же из депрессивных регионов РФ.

"Мобилизация сто процентов будет. В России будут стараться не мобилизовать чрезмерное количество людей из крупных городов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и др. - чтобы не спровоцировать там какие-то движения, которые могут возникнуть из-за потерь на поле боя. Хотя мы уже видели, что протестные движения в России на политическую ситуацию не влияют", - указывает Гетьман. видео дня

Кроме того, отвечая на вопрос удастся ли Кремлю мобилизовать на войну в Украине еще 300-400 тысяч человек, Гетьман отметил, что в тоталитарных странах это сделать не трудно.

"Думаю, что в странах тоталитарных режимов это не трудно сделать: нужен только приказ, после чего людей могут хватать прямо на улицах. Однако я уверен, что они будут готовить этих людей минимум несколько месяцев, чтобы стали подготовленными бойцами. Их будут использовать как мясо, но россиянам все равно нужно, чтобы мобилизованные хотя бы немного умели воевать", - резюмировал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Кто такой Алексей Гетман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Мобилизация в России

Российский политтехнолог и галерист Марат Гельман считает, что угроза массовой мобилизации в России является постоянной. По его словам, российские власти могут отложить это до ноября - до выборов в Соединенных Штатах, поскольку они надеются на поддержку от Трампа.

Владимир Путин намерен мобилизовать еще 170 тысяч своих граждан на войну против Украины. Российская агрессия уже привела к потерям 300 тысяч человек убитыми и ранеными, что значительно превышает потери за десять лет войны в Афганистане. Об этом заявил политический координатор Великобритании в ООН Фергус Экерсли.

Ситуация в России не позволяет осуществление нового значительного наступления на Украину весной. Такой сценарий почти невозможен. Даже постоянная скрытая мобилизация не предоставляет российским войскам возможности осуществить такую операцию. Об этом сообщили в Североатлантическом альянсе.

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