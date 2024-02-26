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РФ использует "невероятное" количество сил: в ВСУ назвали город, который есть целью врага

Руслана Заклинская
26 февраля 2024, 12:27
Российские оккупанты круглосуточно штурмуют город, используя, в том числе и погодные условия, сказал командир РУБпАК "Ахиллес".
РФ использует 'невероятное' количество сил: в ВСУ назвали город, который есть целью врага
Оккупанты пытаются захватить ключевой город / коллаж: Главред, фото: СтратКом ВСУ, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского

Одной из главных задач российских захватчиков является захват города Часов Яр на Бахмутском направлении. Он находится на господствующей высоте, что делает город критически важным для противника. Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

"Одной из приоритетных задач противник перед собой ставит непосредственную оккупацию города Часов Яр. Это господствующая высота, для них критически важно иметь успех именно на том отрезке", - подчеркнул Федоренко.

По его словам, оккупанты наращивают усилия в этом регионе и штурмуют город круглосуточно.

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"Откровенно говоря, то количество сил и средств, которые применяет противник, - оно просто невероятно большое. Но силам обороны удается эффективно отражать атаки противника", - подчеркнул командир батальона.

Федоренко также отметил, что не только Чсов Яр является горячей точкой, россияне давят и на другие направления, в частности Ивановском. ВСУ удалось уничтожить более 20 единиц бронетехники в результате одного из вражеских штурмов.

"Несколько дней назад был массированных штурм с привлечением бронированной техники. Противник подвозил и прикрывал свои пехотные группы. Как следствие, в связи с объединенной работой ряда бригад, которые держат отрезок, в частности 92-й штурмовой, удалось в полной мере уничтожить наступательный потенциал противника", - добавил Федоренко.

Кто такой Юрий Федоренко

Федоренко Юрий Сергеевич — род. 26 апреля 1991, с. Носачев, Смелянский район, Черкасская область) - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный, пишет Википедия.

С сентября 2019 года является внештатным консультантом комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота была преобразована в батальон.

Война в Украине

Напомним, ВСУ разрабатывают шаги для защиты от дронов и КАБов, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после визита на передовую. Он подчеркнул необходимость усиления защиты от атак с воздуха, а также проанализировал проблемы в военных бригадах.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что в течение 24 февраля россияне не ведут наступательных операций на Купянском направлении. Это объясняется перегруппировкой вражеских сил на этом направлении. Илья Евлаш отмечает, что это не означает затишье, ведь враг активно использует артиллерию и авиабомбы, а перегруппировка связана с планом от российского военного руководства, который предусматривает наступление на город Купянск.

Кроме этого, украинские защитники активно ведут бои на Левобережье Херсонской области, уничтожая вражеские силы. По словам военного эксперта Романа Свитана, главная задача Вооруженных сил в этом регионе - проведение разведки боем и определение точек врага для дальнейшего поражения артиллерией.

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война в Украине Федоренко Часов Яр война России и Украины
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