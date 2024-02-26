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Ситуация сложная: Сырский сообщил о принятии важных решений на передовой

Юрий Берендий
26 февраля 2024, 10:47
Сырский отметил, что для улучшения боеспособности подразделений ВСУ на передовой было принято на месте несколько решений.
Ситуация сложная: Сырский сообщил о принятии важных решений на передовой
Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Силы обороны Украины работают над разработкой четких шагов для противодействия ударам дронов и управляемых авиационных бомб. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в совему Телеграм-канале после поездки на передовую.

Он отметил, что противник регулярно атакует украинские позиции, ситуация на многих направлениях остается сложной и требует постоянного контроля.

"Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги, прежде всего защиты войск от дронов и ударов с воздуха КАБами", - заявил Сырский.

видео дня

Кроме того, военнослужащие обсудили усиление отдельных участков фронта. Сырский также добавил, что был проведен анализ проблем, которые возникают в бригадах.

"Обратил внимание на важность координации и оперативного взаимодействия всех сил, а также сохранения жизни наших защитников и защитниц. Для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений", - подчеркнул военачальник.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что весной, после президентских выборов в РФ, может начаться новый этап мобилизации, после которого враг усилит наступательные действия.

На Левобережье Херсонской области Силы обороны Украины ведут тяжелые бои с врагом. О ситуации в этом населенном пункте рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в отставке, летчик-инструктор Роман Свитан.

Хотя русские могут выйти за пределы нынешней линии фронта, они, вероятно, не добьются успеха. Даже если они попытаются наступать на Харьковщину или под Киевом, это может быть стратегической ошибкой с большими потерями. Об этом заявил младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко.

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война в Украине Александр Сырский
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