Ракетно-дроновый удар по Украине: силы ПВО уничтожили 9 "Шахедов" и 3 ракеты Х-59

Оккупанты применили для атаки по Украине семь ракет разных типов и 14 ударных беспилотников "Shahed".

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Силы ПВО уничтожили 9 "Шахедов" и 3 ракеты Х-59 / Коллаж: Главред, фото: Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, УНИАН, МО РФ

В ночь на 26 февраля российские оккупанты атаковали Украину семью ракетами разных типов и 14 ударными беспилотниками "Shahed". Защитникам украинского неба удалось уничтожить девять дронов и три управляемые авиационные ракеты Х-59.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram, оккупанты применили для атаки по Украине:

баллистическую ракету "Искандер-М";

две ракеты С-300;

три управляемые авиационные ракеты Х-59;

противорадиолокационную ракету Х-31П;

14 ударных беспилотников типа "Shahed".

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 9 "шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

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К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.

Уничтожены 9 ударных дронов и три ракеты Х-59 / t.me/kpszsu

Атака на Днепр и Харьков в ночь на 26 февраля

В ночь с 24 на 25 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и Харьков. Жители двух городов слышали взрывы.

В результате удара РФ по Днепру повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей. Пострадали четыре человека.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харьковскому району ракетами С-300 с территории Белгорода. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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