Ракетно-дроновый удар по Украине: силы ПВО уничтожили 9 "Шахедов" и 3 ракеты Х-59

В ночь на 26 февраля российские оккупанты атаковали Украину семью ракетами разных типов и 14 ударными беспилотниками "Shahed". Защитникам украинского неба удалось уничтожить девять дронов и три управляемые авиационные ракеты Х-59.
Как сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram, оккупанты применили для атаки по Украине:
- баллистическую ракету "Искандер-М";
- две ракеты С-300;
- три управляемые авиационные ракеты Х-59;
- противорадиолокационную ракету Х-31П;
- 14 ударных беспилотников типа "Shahed".
В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 9 "шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.
К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.
Атака на Днепр и Харьков в ночь на 26 февраля
В ночь с 24 на 25 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и Харьков. Жители двух городов слышали взрывы.
В результате удара РФ по Днепру повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей. Пострадали четыре человека.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харьковскому району ракетами С-300 с территории Белгорода. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
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