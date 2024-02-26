РФ ударила по Днепру и Харькову: пострадали люди

В ночь с 24 на 25 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и Харьков. Жители двух городов слышали взрывы.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате удара РФ по Днепру повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей.
Пострадали мужчины 41 и 49 лет и женщины – 20 и 60 лет. Все пострадавшие находятся в больнице.
Позже Лысак добавил, что из-за падения обломков вражеского железа выбиты окна в трех пятиэтажках и производственных зданиях одного из предприятий.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харьковскому району.
"По предварительным данным, армия РФ ударила ракетами С-300 с территории Белгорода. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Осмотр мест попаданий продолжается", - написал он в Telegram.
Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки и минувшей ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты и дроны-камикадзе. По предварительной информации, защитники украинского неба уничтожили 3 ракеты и 9 БпЛА типа Shahed.
Как сообщал Главред, в ночь на 24 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Силы обороны Юга сообщили об уничтожении 12 вражеских "Шахедов" и двух ракет Х-59 в их операционной зоне.
В ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22. В результате удара РФ погибли три человека.
Силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.
Другие новости:
- Высокотехнологичные и самонаводящиеся: Британия передаст Украине 200 ракет Brimstone
- ГУР не подтверждает наличие иранских ракет у россиян
- "Я на позитиве": Зеленский заинтриговал заявлением о передаче дальнобойных ракет