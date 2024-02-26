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РФ ударила по Днепру и Харькову: пострадали люди

Анна Ярославская
26 февраля 2024, 06:51обновлено 26 февраля, 07:38
В Днепре госпитализированы четыре человека, десять домов пострадали. Также повреждены автомобили.
Ракетный удар по Днепру
Оккупанты ударили по Днепру поздно вечером 25 февраля / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь с 24 на 25 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и Харьков. Жители двух городов слышали взрывы.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате удара РФ по Днепру повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей.

Пострадали мужчины 41 и 49 лет и женщины – 20 и 60 лет. Все пострадавшие находятся в больнице.

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Позже Лысак добавил, что из-за падения обломков вражеского железа выбиты окна в трех пятиэтажках и производственных зданиях одного из предприятий.

  • Ракетный удар РФ по Днепру
    Ракетный удар РФ по Днепру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар РФ по Днепру
    Ракетный удар РФ по Днепру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар РФ по Днепру
    Ракетный удар РФ по Днепру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар РФ по Днепру
    Ракетный удар РФ по Днепру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харьковскому району.

"По предварительным данным, армия РФ ударила ракетами С-300 с территории Белгорода. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Осмотр мест попаданий продолжается", - написал он в Telegram.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки и минувшей ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты и дроны-камикадзе. По предварительной информации, защитники украинского неба уничтожили 3 ракеты и 9 БпЛА типа Shahed.

Как сообщал Главред, в ночь на 24 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Силы обороны Юга сообщили об уничтожении 12 вражеских "Шахедов" и двух ракет Х-59 в их операционной зоне.

В ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22. В результате удара РФ погибли три человека.

Силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

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