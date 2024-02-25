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Работа ПВО, разрушения и пострадавшие: оккупанты ударили по Днепру

Елизавета Бельмас
25 февраля 2024, 23:31
Российские захватчики ночью атаковали Днепр ракетами и беспилотниками.
Оккупанты ударили по Днепру
Оккупанты ударили по Днепру / коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, Public Domain Pictures

В ночь с 24 на 25 февраля российская армия запустила ракеты и цели по Днепру. Жители города и пригорода слышали взрывы. О том, что произошло, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Согласно словам председателя ДнепрОВА, в городе был "громкий вечер", к сожалению, не без последствий. Он сообщил, что в городе повреждены дома, несколько легковых авто и грузовик.

"Спасибо за работу нашей ПВО!!! Вся информация - позже! Предварительно, пострадали четыре человека", - написал Лысак.

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Также, немного позже в Воздушном командовании сообщили, что над Днепром были уничтожены 3 крылатых ракеты и 5 вражеских БпЛА.

"Итак, результаты работы нашей ПВО за этот вечер: 1 ракету защитники приземлили в Синельниковском районе и еще 2 - в Днепре. В Новомосковском районе уничтожили 2 БпЛА и в Днепровском - 3. В общем приземлили 8 воздушных целей. Снова воздушная тревога в области. Десятая за день! Не игнорируйте!" - заявил Лысак.

Атаки на Украину

Как сообщал Главред, российские оккупанты жестоко обстреляли город Константиновку в Донецкой области. Враг влупил по железнодорожному вокзалу, там серьезные разрушения.

Также, в ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22. В результате удара РФ погибли три человека. Силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар. Из поврежденного здания удалось спасти охранника - женщина не пострадала.

Помимо прочего, оккупанты атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". Один из дронов попал в жилую девятиэтажку. В результате взрыва разрушены две квартиры на девятом этаже, одна - на восьмом этаже и частично - на седьмом.

По предварительным данным, в днепровской многоэтажке травмы получили восемь человек. Из них семь – госпитализированы.

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