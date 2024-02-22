'Подтягивают ресурсы': в ВСУ предупредили украинцев о новой массированной атаке РФ

В ВСУ сообщили, что сейчас фиксируется активность стратегической авиации, россияне совершают перелеты.

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Оккупанты готовятся к массированной атаке по Украине / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Минобороны РФ

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что сейчас наблюдается привычный для россиян интервал между масштабными ракетными ударами, который составляет 7-10 дней.

"По состоянию на сейчас мы наблюдаем, что интервал между предыдущей массированной ракетной атакой и, образно говоря, предстоящей почти выдержан. Мы уже поняли, привыкли к тому, что это-7-10 дней. И как правило, если в этот промежуток времени ничего не происходит чрезвычайного с нашей стороны - очередной букетик "бавовны", или что-то такое не выбивает их из колеи - то они как правило подтягивают ресурсы на это время и продолжают свою метода", - сказала Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

Пресс-секретарь Сил обороны юга сообщила, что сейчас фиксируется активность стратегической авиации, россияне совершают перелеты, слаживают между собой действия.

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"Это может указывать на некоторую подготовку. Но ракетные носители в Черном море пока в этом не задействованы, хотя это не абсолютный показатель, но это небольшой сигнал", - сказала Гуменюк.

Атаки РФ по Украине: что известно

Напомним, что 16 февраля страна-агрессорка Россия запустила по Украине 24 ракеты из КНДР. Генпрокурор отметил, что в результате крупнейшей атаки северокорейскими ракетами по территории Украины под удар попали 3 города.

17 февраля российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье. Местные жители сообщали о мощных взрывах. Глава областной военной администрации сообщил, что в Запорожском районе произошел взрыв возле села Наталовка.

В Харькове от атаки РФ погибла пожилая пара с инвалидностью. Пожилая женщина успела набрать своих родных и прокричать в трубку, что их дом горит. Но когда сын и невестка прибежали в дом, зайти туда уже было невозможно.

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